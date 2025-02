Einer der besten Sci-Fi-Filme der 2010er-Jahre erobert aktuell die Netflix-Charts – im Kino hat er allen das Gehirn verknotet

Dune-Regisseur Denis Villeneuve verdiente sich seine Sci-Fi-Sporen vor fast zehn Jahren mit einem Meisterwerk des Genres, das jetzt die Netflix-Charts erklimmt.

Die Netflix-Charts sind immer wieder für Überraschungen gut. Natürlich lassen sich Neuerscheinungen, die beim Dienst online gehen, oft und gerne im internen Film-Ranking blicken. Manchmal schafft es aber auch ein etwas älterer Titel in die Top 10, der nicht einmal zu den Monatsneuheiten gehört. So ist das jetzt mit Denis Villeneuves Sci-Fi-Meisterwerk Arrival von 2016 geschehen, der auf Platz 9 angekommen ist.

Arrival in den Netflix-Charts: Ein modernes Sci-Fi-Meisterwerk

In Arrival wird die Linguistik-Expertin Louise Banks (Amy Adams) vom US-Militär hinzugezogen, nachdem zwölf mysteriöse Raumschiffe an zwölf Orten auf der Welt erscheinen sind. Die siebenbeinigen Außerirdischen sind uns nicht nur technologisch weit überlegen, sie verfügen auch über eine uns komplett fremde Art zu kommunizieren, die von den Sprachspezialist:innen der Welt entschlüsselt werden soll. Doch die Zeit tickt, denn einige hochrangige Personen sagen den bizarren Besuchern kriegerische Intentionen nach, was früher oder später mit einem militärischen Angriff enden könnte.

Louise arbeitet mit den zwei Aliens, die sie Albert und Costello nennen, sowie dem Mathematiker Ian Donnelly (Jeremy Renner) zusammen, um das linguistische Rätsel zu lösen. Doch die Antwort auf ihre Fragen trägt unvorstellbare Konsequenzen mit sich. Gleichzeitig wird die Expertin von Visionen ihrer Tochter Hannah heimgesucht, die wir zu Beginn des Films an einer seltenen Krankheit sterben sehen.

Arrival basiert auf der Sci-Fi-Kurzgeschichte Story of Your Life von Ted Chiang und ist ein Muss für alle, die kontemplative, clevere Genrekost mit minimalistischen Bildern, ganz großen Ideen und noch größeren Gefühlen lieben. Die Moviepilot-Community bewertet den Film nach 8000 abgegebenen Stimmen mit einer 7,6 von 10.

So sehen die Netflix-Film-Charts aktuell aus:

Nach Arrival stürzte Regisseur Villeneuve sich auf das actionlastigere Sci-Fi-Sequel Blade Runner 2049, ehe er sich an die ambitionierten Dune-Neuverfilmungen wagte. Aktuell arbeitet er seinem dritten Film über den Wüstenplaneten.