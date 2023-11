Einer der besten und härtesten Serienkiller-Thriller des Jahrtausends, den Leonardo DiCaprio ablehnte: Das ist die optimale erhältliche Heimkino-Fassung

Johnny Depp, Leonardo DiCaprio, Christian Bale: Der Serienkiller-Thriller American Psycho hat eine sehr lange Entwicklung hinter sich. Jetzt gibt es die ultimative Heimkino-Fassung des Films.

Der Protagonist von American Psycho, Jason Bateman, ist nicht nur ein Anti-Held, sondern ein regelrechtes Monster, das Whitney Houston-Songs genauso sehr wie seine Mörder-Axt liebt. Johnny Depp war es, der als erstes Potenzial darin sah, den gleichnamigen Film zu realisieren. Zwischendrin war Leonardo DiCaprio im Gespräch. Schlussendlich wurde es aber Christian Bale. Der spielte seine Rolle eiskalt und gnadenlos gut.

Mittlerweile genießt American Psycho Kultstatus. Den Film aus dem Jahre 2000 könnt ihr in der 4-K Version in bester Bildqualität genießen.

In dem umfangreichen Bonusmaterial bestehend aus zahlreichen Features, Audiokommentaren und Deleted Scenes erfahrt ihr alles über die aufwendige Produktion des Films.

Die American Psycho-Regisseurin weigerte sich, mit Leonardo DiCaprio zu arbeiten

Als Bret Easton Ellis 1991 seinen Roman American Psycho veröffentlichte, war der Aufschrei groß. Als frauenverachtend und skandalös wurde er betitelt. Feminist:innen äußerten lautstark ihren Unmut, doch ausgerechnet zwei Frauen realisierten den Film, der einer der besten des Jahrtausends werden sollte.

Mary Harron (Regie und Drehbuch) und Guinevere Turner (Drehbuch) erkannten Ellis' Intention des Romans: Er war eine Satire über die kapitalistische Businesswelt der Wall-Street-Männer und deren verqueres Bild von Männlichkeit, mit dem sich Ellis als schwuler Mann nie identifizieren konnte (via MovieMaker ). Seine Kritik bringt er mit Jason Bateman zum Ausdruck, einem Mann, der tagsüber die schickesten Anzüge trägt und in seiner Freizeit Frauen mit Kettensäge durch Hotelflure jagt. Harron war begeistert und wollte nur einen für die Hauptrolle: Christian Bale.

Amazon American Psycho ist eine FSK-18 Satire.

Bale hatte jedoch noch keinen großen Hit gelandet, anders als Leonardo DiCaprio, der gerade mit Titanic zum weltweiten Mädchenschwarm aufgestiegen war. Lionsgate wollte ihn um jeden Preis. In dem Fall für satte 20 Millionen Dollar, eine ungeheure Summe, vor allem wenn man bedenkt, dass das Produktionsbudget nur 7 Millionen betrug. Harron war bereit, ihre Karriere für ihre Integrität zu opfern und verließ den Regiestuhl, wie The Guardian berichtet. Obwohl sie DiCaprios schauspielerisches Talent schätzte, sah sie ihn nicht in der Rolle.

American Psycho-Star Christian Bale hatte keine Angst vor seinem potentiellen Karriereaus

Mary Harron wurde kurzerhand durch Oliver Stone (Natural Born Killers) ersetzt, doch die Gespräche mit DiCaprio verliefen sich und beide kamen nicht auf einen Nenner. Die berühmte Frauenrechtlerin Gloria Steinem riet dem jungen Schauspieler ebenfalls von der Rolle ab. Weltweit sahen Mädchen zu ihm auf, wie konnte er nach Jack Dawson einen brutalen Frauenmörder spielen?

DiCaprio unterschrieb schließlich für The Beach, Stone wurde wieder durch Harron ersetzt und Bale bekam die Rolle, an die er immer geglaubt hatte. Neun Monate lang hatte er jede Anfrage abgelehnt, weil er sich sicher war, dass er und Harron den Film drehen würden. Er fürchtete sich nicht vor einem Imageschaden oder einem Karriereaus. Im Gegenteil:

Ich denke, ich war ein bisschen enttäuscht, dass es kein Karriereselbstmord war. Ich hatte irgendwie gehofft, dass es das vielleicht wäre und ich mir etwas anderes hätte suchen müssen, was ich tun könnte. (MovieMaker)

Christian Bale stieg zur A-Prominenz in Hollywood auf und American Psycho zum Kultfilm. Die einzigartige Mischung aus Satire und FSK-18-Horror ist auch nach dreiundzwanzig Jahren sehenswert. Der Film wird nicht älter, er ist noch immer schockierend und unterhaltsam, so skurril, dass man lachen muss, obwohl man wegsehen möchte.

