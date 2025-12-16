Einer der erfolgreichsten Fantasyfilme aller Zeiten wird fortgesetzt – jetzt erfahren wir die Geschichte des Bösewichts

Disney plant einen neuen großen Fantasy-Blockbuster und der baut auf einem der bekanntesten Filme des Studios auf: Die Schöne und das Biest. Hier erfahrt ihr alles über das Spin-off.

Seit einigen Jahren legt Disney seine Zeichentrickklassiker im Realfilmgewand neu auf und findet dabei mitunter unerwartete Perspektiven auf die vertrauten Geschichten. Das beste Beispiel dafür sind die beiden Maleficent-Filme mit Angelina Jolie in der Hauptrolle. Die verwandeln die Bösewichtin des Originals in die Protagonistin.

Ähnliches soll nun auch mit Die Schöne und das Biest passieren. Vor acht Jahren kam die Live-Action-Verfilmung des gleichnamigen Märchens in die Kinos und avancierte zu einem der erfolgreichsten Disney-Filme überhaupt. Rund 1,3 Milliarden US-Dollar konnte der Fantasy-Blockbuster mit Emma Watson an den Kinokassen einspielen.

Nach Die Schöne und das Biest: Neuer Fantasy-Film rund um Bösewicht Gaston in Arbeit bei Disney

Wie Deadline von seinen Quellen erfahren hat, will Disney an der Marke festhalten und hat die Arbeit an einem Spin-off in Auftrag gegeben, das sich um den fiesen Gaston dreht. Bereits vor ein paar Jahren war eine entsprechende Serie für Disney+ im Gespräch. Jetzt scheint sich das Projekt in einen Kinofilm verwandelt zu haben.

Dave Callaham schreibt das Drehbuch und tritt damit in die Fußstapfen von Kate Herron und Briony Redman, die zuvor an dem Gaston-Film gearbeitet haben. Callaham hat sich durch Franchises wie The Expendables und das MonsterVerse rund um Godzilla und Kong einen Namen gemacht. Zudem war an Superheldenfilmen wie Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings und Wonder Woman 1984 beteiligt.



Wer den Gaston-Film inszeniert, steht noch nicht fest. Auch die Hauptdarstellerfrage ist ungeklärt. In Die Schöne und das Biest von 2017 übernahm Luke Evans den Part, der damals auch für die Serie bei Disney+ zurückkehren sollte. Inzwischen hat sich das Projekt aber so sehr gewandelt, dass ein neuer Lead gesucht wird.

Laut Deadline soll der Gaston-Film als großes Fantasy-Abenteuer auf die Leinwand kommen, das den streitbaren Helden der Geschichte mit Swashbuckling-Eigenschaften auf die Leinwand bringt. Gemeint ist damit ein Figurentyp, der elegant, mutig und gewitzt auftritt und sich Hals über Kopf ins Abenteuer stürzt. Ein klassischer Haudegen oder Säbelrassler, wie wir sie aus vielen Mantel-und-Degen-Filmen kennen.



Fantasy-Blockbuster: Wann startet der Gaston-Film im Kino?

Ein konkreter Kinostart steht noch nicht fest, da sich der Gaston-Film noch in einer sehr frühen Planungsphase befindet. Ausgehend von Deadlines Bericht ist Disney aber sehr begeistert von dem Pitch und hat das Projekt priorisiert. Sollte die Produktion bald starten, könnte der Filmins Kino kommen.