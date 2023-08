Einer der erschütterndsten Kriegsfilme aller Zeiten: Jetzt gibt es das Meisterwerk neu im limitierten Steelbook

Die letzten Glühwürmchen ist ein ebenso trauriger wie süßer Film über ein Geschwisterpaar im Japan des Zweiten Weltkriegs. Von dem hervorragend bewerteten Klassiker könnt ihr euch jetzt eine neue Steelbook-Version fürs Heimkino sichern.

Die japanische Anime-Schmiede Studio Ghibli hat seit den 80er-Jahren einige der gefeiertsten Filme überhaupt herausgebracht, wie etwa Prinzessin Mononoke, Das wandelnde Schloss oder Mein Nachbar Totoro.

Mit Die letzten Glühwürmchen von Isao Takahata erscheint jetzt eine der frühesten sowie gleichzeitig auch eindringlichsten Produktionen am 8. September neu auf Blu-ray im schicken Steelbook und steht zur Vorbestellung bei Amazon bereit *. Als Bonusmaterial gibt es ein Interview mit Isao Takahata, ein Making-of sowie ein Gespräch mit dem Filmstab.



Darum geht es in Die letzten Glühwürmchen

Im letzten Kriegsjahr 1945 wird Japan immer mehr von amerikanischen Bombern heimgesucht und im Inferno eines solchen Angriffs verlieren der vierzehnjährige Seita und die vierjährige Setsuko ihre Mutter. Die Kinder sind nun ganz auf sich gestellt, da auch der Vater schon längst im Krieg ist.

Zwar kommen die beiden zunächst bei Verwandten unter, doch die angespannte Lebensmittelsituation macht die zusätzlichen Mäuler in der Not nicht gerade willkommen. Daher ziehen Seita und Setsuko in einen verlassenen Bunker und versuchen, auf eigene Faust in den harten Wirren des unerbittlichen Krieges zu überleben.

Die letzten Glühwürmchen als Meisterwerk



Volle 5 von 5 Sterne und damit den Titel eines Meisterwerks haben unsere Kolleg:innen von FILMSTARTS in ihrer Kritik vergeben.



Zu Recht gilt 'Die letzten Glühwürmchen' als einer der traurigsten Filme aller Zeiten. Der Film ist ein erschütterndes, zutiefst ergreifendes Meisterwerk, das der Thematik um die Entbehrungen und Leiden der Zivilbevölkerung in Kriegszeiten voll und ganz gerecht wird.

Auch in der Moviepilot-Community gehört Die letzten Glühwürmchen mit einer Wertung von 7,8 von 10 zu den am besten besprochenen Filmen und ist damit zweifelsfrei eine Empfehlung wert.



