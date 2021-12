Einer der größten Keanu-Reeves-Flops geht bei Netflix weiter, aber in der Fortsetzung wird alles anders

Keanu Reeves musste mit den Fantasy-Epos 47 Ronin einen der größten Flops seiner Karriere hinnehmen. Nächstes Jahr kommt trotzdem eine Fortsetzung, allerdings mit völlig verändertem Cast.

Obwohl 47 Ronin nicht einmal seine Produktionskosten einspielen konnte, erhält das von Keanu Reeves angeführte Fantasy-Epos eine Fortsetzung. Hierbei handelt es sich allerdings um keinen klassischen Nachfolger. Vielmehr haben wir es mit einer radikalen Neuausrichtung zu tun: Vom Original ist in Blade of the 47 Ronin kaum etwas übrig.

Bereits Anfang Dezember berichteten wir, dass der zweite Teil die Handlung aus der Vergangenheit in die Gegenwart verlagert und von Samurai-Clans erzählt, die im Verborgenen existieren. Nun sind weitere Informationen zum Sequel bekannt, das auf den von Reeves verkörperten Samurai Kai vollständig verzichtet.

Ohne Keanu Reeves: Der Cast für die Netflix-Fortsetzung von 47 Samurai steht fest

Wie Variety berichtet, wurden letzte Woche die Dreharbeiten zu Blade of the 47 Ronin in Budapest abgeschlossen. Der Drehort ist ebenfalls der Schauplatz des Films. Die Handlung setzt 300 Jahre nach dem Original ein und legt den Fokus auf weibliche Samurai, die zwei Hälften eines mythischen Schwerts neu zusammenfügen wollen und alles daran setzen, die mächtige Waffe vor einem fiesen Gegenspieler zu schützen.

Hier könnt ihr den Trailer zu 47 Ronin mit Keanu Reeves schauen:

47 Ronin - Trailer (Deutsch) HD

Das Casting von Anna Akana und Martial-Arts-Star Mark Dacascos ist schon länger bekannt. Im Variety-Bericht wird nun das vollständige Ensemble des Films aufgelistet. In Blade of the 47 Ronin werden wir neben Akana und Dacascos folgende Gesichter sehen:

Im Gegensatz zum ersten Film stützt sich Blade of the 47 Ronin auf keine Comicvorlage. Die Geschichte der Fortsetzung stammt aus dem Kopf von Drehbuchautor John Swetnam, der sich mit Aimee Garcia und A.J. Mendez zusammengeschlossen hat. Die Regie übernimmt Ron Yuan, der zuletzt Step Up: Jahr des Tanzes inszenierte.

Wann Blade of the 47 Ronin, der den Zusatztitel Revenge of the Onna-Bugeisha trägt, veröffentlicht wird, steht noch nicht fest. Voraussichtlich kommt der Film nicht in die Kinos, da sich Netflix die weltweiten Vertriebsrechte gesichert hat. Es wird erwartet, dass die Fortsetzung 2022 ihre Premiere auf der Plattform des Streaming-Diensts feiert.

