Ein Science-Fiction-Meisterwerk wird als Serie neu aufgelegt: Mr. Robot-Schöpfer Sam Esmail bringt seine Metropolis-Vision bei Apple TV+ unter. Sechs Jahre lang schmorte das Projekt in der Produktionshölle.

Der 1927 erschienene Metropolis von Fritz Lang ist einer der wichtigsten Science-Fiction-Filme in der Geschichte der bewegten Bilder. Angefangen bei seiner eindrucksvollen Inszenierung bis hin zu den zeitlosen Themen: Dass diese Dystopie nicht schon früher neu aufgelegt wurde, überrascht durchaus. Doch jetzt ist es so weit.

Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat sich der Streaming-Dienst Apple TV+ die Metropolis-Serie von Sam Esmail geschnappt. Das Projekt des Mr. Robot-Schöpfers befindet sich seit 2016 in Entwicklung, hat jedoch nie entscheidende Fortschritte gemacht. Mit den Ressourcen von Apple TV+ im Rücken soll sich das nun ändern.

Sci-Fi-Epos: Die Metropolis-Serie kommt zu Apple TV+

Wie die Metropolis-Serie genau aussehen wird, wissen wir nicht. Langs Meisterwerk war als expressionistischer Stummfilm mit schwarz-weißer Bilderpracht angelegt. Wie sich Esmail stilistisch dazu verhält, bleibt abzuwarten. Feststeht, dass der Serienmacher alle Episoden schreibt und ebenfalls auf dem Regiestuhl Platz nimmt.

Die Geschichte von Metropolis entführt in eine dystopische Zukunft, in der eine strikte Zweiklassengesellschaft existiert. Auf der einen Seite lebt die Elite im Reichtum und in gigantischen Wolkenkratzern. Auf der anderen Seite schuftet die Arbeiterschicht unter menschenunwürdigen Bedingungen, um die Stadt am Leben zu erhalten.

Langs Film geht auf den gleichnamigen Roman von Thea von Harbou zurück, der 1925 veröffentlicht wurde. Die Bilder, die Lang im Zuge seiner Adaption geschaffen hat, beeinflussen das Sci-Fi-Kino heute noch. Sogar in Krieg der Sterne und Blade Runner, die selbst wegweisend waren, sind Spuren von Metropolis zu entdecken.

