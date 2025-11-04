Einer der peinlichsten Superhelden-Flops der letzten Jahre triumphiert doch noch: Als Streaming-Film war er 2024 die Nummer 1

Wenige Marvel-Filme aus den letzten Jahren wurden so verlacht wie Madame Web. Dank Streaming wurde der Kino-Flop für Sony doch noch zum Erfolg, was das Studio zum Umdenken bewegen könnte.

Nach dem peinlichen Marvel-Desaster Morbius mit Jared Leto hatte sich Sonys Marvel-Universum eigentlich schon genug blamiert. Dass es fast noch schlimmer ging, bewies dann der Anfang 2024 veröffentlichte Blockbuster Madame Web. Schon der erste Trailer zu dem Marvel-Film mit Dakota Johnson entwickelte sich zum verlachten Meme . Neben vernichtenden Kritiken ist der Film selbst dann nach dem Kinostart komplett gefloppt.

Trotzdem verbucht Sony Madame Web jetzt als Erfolg, denn die Streaming-Zweitverwertung hat den Film doch noch zum Hit gemacht. Dieser Umstand könnte das Studio zukünftig zum Umdenken bewegen.

Madame Web wurde für Sony dank Streaming doch noch zum Hit

Laut Bloomberg thront der Marvel-Flop Madame Web tatsächlich an der Spitze der fünf erfolgreichsten Streaming-Filme von Sony aus dem vergangenen Jahr. Der unfreiwillig komische Ruf des Blockbusters zusammen mit 10 Prozent Kritikenschnitt auf Rotten Tomatoes dürfte das Interesse an dem Film nur gesteigert haben. Als Madame Web letztes Jahr dann auf Netflix veröffentlicht wurde, haben offensichtlich sehr viele neugierige Menschen das Abo-Angebot genutzt.

Nach Madame Web bilden Ghostbusters: Frozen Empire, Garfield - Eine extra Portion Abenteuer, Nur noch ein einziges Mal - It Ends with Us und der nächste Marvel-Flop Kraven the Hunter die Top 5 der erfolgreichsten Streaming-Titel des Studios im Jahr 2024.

Bloomberg berichtet zusätzlich, dass dieser Trend Sony zu einer Änderung der finanziellen Strategie bewegen könnte. Dabei geht es um die Gebühren, die das Studio gegenüber Streaming-Konzernen wie Netflix für die Zweitverwertung nach dem Kinostart erhebt. Bisher wurden diese anhand von Box-Office-Zahlen berechnet. Künftig könnte Sony die Gebühr aber stärker von Streaming-Aufrufzahlen im Heimkino abhängig machen.

Wo und wie kann man Madame Web gerade streamen?

Bei Netflix ist der Marvel-Film derzeit nicht im Abo verfügbar. Wenn ihr Madame Web noch nicht gesehen habt und euch selbst von den "Qualitäten" des größten Sony-Streaming-Hits 2024 überzeugen wollt, findet ihr den Streifen bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime zum Leihen oder Kaufen.

In Madame Web von Regisseurin S.J. Clarkson spielt Dakota Johnson die Hauptfigur Cassandra "Cassie" Webb, die in New York als Rettungssanitäterin arbeitet. Eines Tages bemerkt sie, dass sie Ereignisse sehen kann, bevor sie passieren. Bei einem ihrer Blicke in die Zukunft muss sie die Teenagerinnen Julia Carpenter (Sydney Sweeney), Anya Corazon (Isabela Merced) und Mattie Franklin (Celeste O'Connor) vor einem mysteriösen Bösewicht im Spider-Man-ähnlichen Kostüm (Tahar Rahim) retten.

