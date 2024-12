Marvel-Flop: Kraven the Hunter schreibt zum Kinostart noch schlechtere Zahlen als Madame Web

Kraven the Hunter floppt schon am ersten Wochenende an den Kinokassen und unterbietet dabei sogar den diesjährigen Tiefpunkt von Sonys eigenem Marvel-Superhelden-Universum: Madame Web.

Kraven the Hunter ist vergangene Woche gestartet und kommt als letzter Film in Sonys Spider-Man-Bösewicht-Universum daher, dessen Hauptfiguren nicht zum MCU (Marvel Cinematic Universe) gehören. Kraven ist nach Madame Web im Februar und Venom: The Last Dance im Oktober schon der dritte Marvel-Film, den Sony dieses Jahr ins Kino bringt, doch die Zahlen zum Start sprechen von einem herben Rückschlag.



Schlechterer Start als Madame Web: Kraven the Hunter jagt einem Boxoffice-Erfolg vergeblich hinterher

In Kraven the Hunter begibt sich Sergei Kravinoff (Aaron Taylor-Johnson), der ein kompliziertes Verhältnis zu seinem Vater Nikolai (Russell Crowe) hat, auf einen Rachefeldzug. Sein Ziel: der größte und gefürchtetste Jäger der Welt zu werden.



Über 2 Milliarden US-Dollar haben Sonys Fieslinge aus Marvels Spider-Man-Comics an den Kinokassen eingespielt. Diese Zahl wird Kraven the Hunter allerdings nicht groß ansteigen lassen, denn gerade einmal 11 Millionen US-Dollar am ersten US-Wochenende spielte Aaron Taylor-Johnsons Leinwand-Abenteuer ein. Wohlgemerkt bei einem Film, der laut Variety über 110 Millionen US-Dollar gekostet haben soll. Selbst die weltweiten Einspielergebnisse von 26 Millionen zum Startwochenende sehen kaum rosiger aus.

Auch wenn die bisherigen Sony-Marvel-Filme nicht gerade für ihre gefeierte Qualität bekannt sind, waren einige zumindest einnahmenstark. Hier findet ihr alle Filme des Universums im Vergleich der Zahlen am Eröffnungswochenende in den USA in US-Dollar aufgelistet – laut Box Office Mojo , samt endgültigem Einspielergebnis, das Kraven natürlich aktuell natürlich noch nicht hat:



Venom (2018) – 80 Millionen (gesamt weltweit: 856 Millionen)

(gesamt weltweit: 856 Millionen) Venom: Let There Be Carnage (2021) – 90 Millionen (gesamt weltweit: 506 Millionen)

(gesamt weltweit: 506 Millionen) Morbius (2023) – 39 Millionen (gesamt weltweit: 176 Millionen)

(gesamt weltweit: 176 Millionen) Madame Web (2024) – 15 Millionen (gesamt weltweit: 100 Millionen)

(gesamt weltweit: 100 Millionen) Venom: The Last Dance (2024) – 51 Millionen (gesamt weltweit aktuell: 475 Millionen)

(gesamt weltweit aktuell: 475 Millionen) Kraven the Hunter (2024) – 11 Millionen

Nachdem Madame Web mit einem Start von 15 Millionen US-Dollar schon als Flop gehandelt wurde, stellt Kraven mit nochmal 4 Millionen weniger einen neuen Negativ-Rekord für das SPUMC (Sony Pictures Universe of Marvel Characters) auf. Aber vielleicht ist Kraven ja später, wie Madame Web, nach dem Kino-Flop ein Netflix-Erfolg vergönnt?

Die US-Kinos wurden stattdessen laut THR von Vaiana 2 und Wicked dominiert, die beide in den USA schon Ende November gestartet sind. Wicked hat mittlerweile über 500 Millionen US-Dollar weltweit eingespielt und Vaiana 2 über 700 Millionen. Genau wie Kraven blieb auch Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim in diesem Mix mit hinter den Erwartungen zurück und brachte es in den USA gerade einmal auf 4 Millionen am ersten US-Wochenende (und 10 Millionen weltweit).

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

