Na toll: Marvel-Fans haben sich so lange über Morbius lustig gemacht, dass der Film wieder im Kino läuft

Morbius ist einer der größten Marvel-Flops der letzten Jahre – und kehrt jetzt trotzdem in die Kinosäle zurück. Schuld ist eine wochenlange Meme-Kampagne.

It's Morbin Time! Falls ihr diesen Satz in den letzten Wochen und Monaten nicht irgendwo gelesen habt: Herzlichen Glückwunsch, ihr wart offensichtlich nicht im Internet unterwegs. Oder hängt zumindest nicht in Online-Kreisen ab, die ihre Freizeit der Aufgabe widmen, sich über Jared Letos Marvel-Katastrophe Morbius lustig zu machen. Die Meme-Bewegung rund um Dr. Michael Morbius nimmt seit Wochen immer mehr Fahrt auf – und hat nun einen überraschenden Sieg errungen.

Kritiker:innen zerreißen Morbius und treten damit eine ironische Fanwelle im Internet los

Machen wir uns nichts vor: Wenn ihr auf diesen Artikel geklickt habt, wisst ihr wahrscheinlich schon, worum es geht: Method Acting-Legende Jared Leto spielt einen genialen Wissenschaftler, der sich beim Versuch, seine lebensbedrohliche Krankheit mithilfe von Fledermäusen zu heilen, in eine vampirähnliche Kreatur verwandelt. Der Film bekam überwiegend negative Kritiken, erzürnte mit seinen Post-Credit-Scenes die Marvel-Fangemeinde und schien als Flop abgehakt, den Sony und der Rest der Welt gerne vergessen würden.

Doch dann kamen die Memes. Gerade weil so wenig Leute Morbius im Kino sahen, übertrumpfte sich das Internet gegenseitig darin, sich immer absurdere Plotlines auszudenken. Von Szenen, in denen Jared Leto angeblich "It's Morbin Time!" oder "Get morbed!" ruft, bis hin zu utopischen Einspielzahlen – die ironische Fanbegeisterung überflutete Social Media. Als der Film von mehreren Kanälen über Twitch (illegal) gestreamt wurde, schauten Tausende zu und diskutieren angeregt über ihren angeblichen neuen Lieblingsfilm. Der spektakuläre Flop war plötzlich zum Trash-Liebling geworden, für den einige sogar lautstark ein Sequel forderten.

Jared Letos Marvel-Katastrophe kehrt nach wochenlanger Meme-Kampagne ins Kino zurück

Wenn die ironischen Fanbekundungen darauf abgezielt haben, dem Marvel-Flop neues Leben einzuhauchen, dann hatten sie Erfolg. Zumindest teilweise. Denn Morbius scheint nicht nur länger und leidenschaftlicher diskutiert zu werden als der scheinbar übermächtige (und bessere) MCU-Konkurrent Doctor Strange 2. Der Film könnte nun sogar eine zweite Chance an den Kinokassen bekommen.

Wie unter anderem Comic Book berichtet , soll Morbius ab dem 3. Juni 2022 erneut in über 1.000 US-amerikanischen Kinos gezeigt werden. Ob sich Tausende Memes in Tausende Kinokarten ummünzen lassen, ist allerdings fragwürdig. Deutschen Fans bleibt die Möglichkeit, Freund:innen zu einem Morbius-Abend auf der Couch einzuladen. Den Jared Leto-Film gibt es mittlerweile bei Amazon zu streamen .* In diesem Sinne: Get morbed!



