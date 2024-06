Eins der größten Gibbs-Rätsel aus NCIS wurde nach 21 Jahren gelüftet

Der von NCIS-Star Mark Harmon gespielte Chefermittler Gibbs lässt seine Tür stets unabgeschlossen. Im Podcast von Cote und Michael Weatherly wurde nun der traurige Hintergrund enthüllt.

Die ehemaligen NCIS-Stars Cote de Pablo und Michael Weatherly moderieren seit kurzem einen Podcast namens Off Duty: An NCIS Rewatch. Darin lassen sie die nicht totzukriegende US-Krimiserie mit Highlights und Hintergrundinformationen Revue passieren ... und enthüllen dabei so einige Geheimnisse aus 22 Jahren TV-Historie.



Unter anderem kam nun, drei Jahre nach dem Ausstieg von Gibbs-Darsteller Mark Harmon, ans Tageslicht, warum der Chefermittler niemals seine Haustür verschließt. Die Antwort darauf ist ziemlich traurig.

Gibbs-Geheimnis endlich gelüftet: Darum lässt er seine Tür stets unabgeschlossen

Im NCIS-Podcast enthüllte die Ziva-Darstellerin gegenüber Weatherly und Gaststar Sean Murray die Wahrheit über die potenziell gefährlichen Türabschließ-Angewohnheit von Gibbs (via ScreenRant ):

Die Antwort ist, dass er bereits verloren hat, was ihm am wichtigsten war, deshalb ist es ihm tatsächlich egal.

Gemeint sind damit seine erste Ehefrau Shannon Gibbs (Darby Stanchfield) und seine damals achtjährige Tochter Kelly, die vor langer Zeit in der Serie von einem Drogen-Dealer umgebracht wurden. Shannon sollte vor Gericht gegen ihn aussagen und wurde deshalb ermordet. Als Fan erfährt man durch Flashbacks in Gibbs Vergangenheit von der Tragödie, die ihn sein Leben lang belastet und verfolgt.

CBS NCIS

Doch während die Vergangenheit von NCIS teilweise ziemlich finster anmutet, sieht die Zukunft erst einmal rosig aus. Zumindest, was die kommenden Formate angeht. So wird im Auftrag des US-Senders CBS an einem Gibbs-Prequel mit dem Titel NCIS: Origins gearbeitet und das oben erwähnte Krimi-Traumpaar erhält ein Spin-off namens NCIS: Tony & Ziva auf Paramount+. Darüber hinaus steht die Originalserie vor ihrer 22. Staffel ‒ und auch mit NCIS: Sydney soll es weitergehen.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

