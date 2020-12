Nach Vikings-Finale: Diese 28 Serien verlieren wir 2021

Noch trauer wir um das Vikings-Ende. Aber auch 2021 müssen wir uns wieder von einigen Lieblingsserien verabschieden. Hier haben wir 28 Serien zusammengetragen, die 2021 zu Ende gehen.

Gerade erst mussten wir uns nach 6 Staffeln von Vikings verabschieden und auch die Netflix-Horrorserie Chilling Adventures of Sabrina kam zum Jahreswechsel zu einem vorzeitigen Ende. Als wären diese Abschiede nicht schon schwer genug gefallen, müssen wir uns auch im neuen Jahr 2021 wieder auf einige Serien-Swanengesänge einstellen.



Nach 11 Jahren wird der Abschied von Shameless sicher kein leichter sein und auch die großen Finale von Lucifer und Better Call Saul nach jeweils 6 Staffeln werden mit Sicherheit tränenreiche werden.

Damit ihr euch emotional auf das Finale eurer Serienlieblinge vorbereiten könnt, stellen wir euch hier einmal die 28 Serien vor, deren Ende für 2021 bereits beschlossene Sache ist.

Serienende 2021: Lucifer-Fans erwartet ein himmlisches Finale

© Netflix Lucifer

Serie: Lucifer

Endet mit Staffel 5

Sender: Amazon Prime Video/Netflix

Wann läuft das Finale? Ende 2021 oder Anfang 2022

Abgesetzt, gerettet, Finale angekündet und dann doch wieder verlängert. 2021 wird die beliebte Mysteryserie Lucifer nun aber wirklich zu Ende gehen. Hierzulande wird die finale 6. Staffel auf Amazon Prime Video zu sehen sein. Diese wird 10 Episoden umfassen.



Serienende 2021: Better Call Saul überholt Breaking Bad

© AMC Better Call Saul

Serie: Better Call Saul

Endet mit Staffel 6

Sender: AMC/Netflix

Wann läuft das Finale? TBA

Saul Goodman und das grandiose Better Call Saul werden nach 6 Staffeln in den Ruhestand geschickt. Mit dem Ende nach 63 Folgen läuft das Spin-off sogar eine Episode länger als Vorgänger Breaking Bad. Da die Dreharbeiten erst im Frühjahr 2021 beginnen, ist noch nicht klar, ob das Finale vielleicht sogar erst 2022 zu sehen sein wird.

Serienende 2021: Haus des Geldes lässt den Banküberfall eskalieren

© Netflix Haus des Geldes

Serie: Haus des Geldes

Endet mit Staffel 5

Sender: Netflix

Wann läuft das Finale? TBA

Serienende 2021: Shameless verabschiedet die Gallaghers

© Showtime Shameless

Serie: Shameless

Endet mit Staffel 11

Sender: Showtime

Wann läuft das Finale? In den USA im April 2021

Serienende 2021: The Expanse schickt die Rocinante in den Ruhestand

© Amazon The Expanse

Serie: The Expanse

Endet mit Staffel 6

Sender: Amazon Prime Video

Wann läuft das Finale? Ende 2021

Haus des Geldes ist eine echte Erfolgsgeschichte auf Netflix und eroberte die Serienwelt im Sturm. Mit der 5. Staffel heißt es aber nun Abschied nehmen vom Professor und seiner Räuberbande. Noch 10 Folgen stehen aus, in denen uns ein epischer Konflikt erwartet.Im Februar 2021 werden wir ein letztes Mal den Abenteuern des schamlosen Gallagher-Clans beiwohnen, den wir in den vergangenen 10 Jahren in unsere Herzen geschlossen haben. Eines steht fest: die South Side und ihre Bewohner bleiben unvergessen.

Die beste Science-Fiction-Serie des letzten Jahre soll 2021 in die finale Staffel starten und den Konflikt im Sonnensystem nach 6 Staffeln beenden. Obwohl die Romanvorlage noch 3 weitere Bände bereithält, werden wir uns vorzeitig von der Rocinante-Crew verabschieden müssen. Eine letzte Schlacht um das interstellare Ringsystem wird die Zukunft der Menschheit entscheiden.

Attack on Titan, Ozark & mehr: Weitere schmerzvolle Serien-Abschiede 2021

Neben oben genannten Serien werden noch über 20 weitere im kommenden Jahr beendet werden. Besonders Netflix-Fans müssen sich wieder auf einige tränenreiche Abschiede gefasst machen.

Die 20 besten Serien 2020 im Podcast mit Moviepilot und Filmstarts

In unserer Streamgestöber-Folge zum Serienjahr 2020 geben wir euch die 20 größten Serien-Highlights dieses Jahres an die Hand:



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Gemeinsam mit unserem Kollegen Sebastian vom Filmstarts-Podcast Leinwandliebe sprechen wir über die besten Serien des Jahres 2020, die es bei Netflix, Amazon Prime Video, Sky und Co. zu sehen gab.



Welche Serien werdet ihr am meisten vermissen?