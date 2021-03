Bei Netflix, Amazon & im TV: Über 100 neue Serien und Staffeln im April

Bei Netflix, Disney+, Amazon und Co. starten im April 2021 viele neue Serien und Staffeln. Serien für Fans von Fantasy-Epen und irrer Sci-Fi sowie weitere Highlights gibt es in der Übersicht zu entdecken.

Ihr habt die über 80 neuen Serien und Staffeln aus dem März bereits abgearbeitet und sucht nach frischem Serienfutter? Dann könnt ihr euch auf zahlreiche Serien-Highlights im April freuen. Egal ob Horror, Fantasy-Epos, Science-Fiction: für jeden Serienfan ist was dabei.

Damit ihr keine wichtigen Serienstarts bei Netflix, Amazon Prime Video, Sky, Disney+ und Co. verpasst, haben wir für euch wie immer eine praktische Übersicht mit allen Serien-Highlights im TV und als Stream.



Fantasy-Doppelpack und wahnwitzige Science-Fiction: Die Highlights im April

Fantasy-Fans können sich im April auf gleich zwei besondere Serien-Kracher freuen. Während euch auf Sky mit The Nevers eine Art X-Men im viktorianischen Zeitalter erwartet, will Netflix mit der Romanverfilmung Shadow and Bone die Herzen aller Fantasy-Fans erobern.

Im Podcast vorgestellt: Die 18 größten Serien-Highlight im April 2021

Die Fantasy-Serie basiert auf den Grishaverse-Büchern von Leigh Bardugo und erzählt eine aufregende Abenteuergeschichte. Es geht um eine junge Soldatin, die eine besondere Macht entdeckt und daraufhin ihr von Kriegen gebeuteltes Land retten soll.



Science-Fiction-Fans sollten eine weiteres Serien-Highlight nicht verpassen. In Resident Alien will ein Außerirdischer die Erde vernichten und stürzt in Colorado an. Hier tarnt er sich als menschlicher Arzt, entwickelt eine Vorliebe für Law & Order und beginnt Morde aufzuklären. Zudem muss er seinen neuen Todfeind bekämpfen: einen nervigen Jungen, der seine wahre Identität erkennt.



Shadow and Bone - S01 Teaser Trailer (English) HD





Deutsche Serien-Neustarts im April 2021

X-Men im viktorianischen London: Fantasy-Highlight The Nevers

The Nevers - S01 Trailer 2 (English) HD

Deutsche Serien-Rückkehrer im April 2021





Internationale Serien-Neustarts im April 2021

Horror bei Amazon: Them verspricht gnadenlose Spannung

Them - S01 Trailer (English) HD

Internationale Serien-Rückkehrer im April 2021

Serienstarts bei Amazon Prime Video im April 2021

Fear the Walking Dead wird immer besser: So geht' in Staffel 6 weiter

Fear The Walking Dead - S06B Trailer (English) HD

Serienstarts bei Disney+ und Star im April 2021

Der Sci-Fi-Wahnsinn vom Rick and Morty-Ko-Schöpfer geht weiter

Solar Opposites - S02 Trailer (English) HD

Serienstarts auf Netflix im April 2021

Bei Netflix, Disney und Prime Video: Die 21 größten Serien-Highlights 2021

Das Jahr 2021 strotzt nur so vor kommenden Serien-Highlights und wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 21 besten davon vor:

Esther, Max und Andrea blicken auf das Serienjahr 2021 und ziehen die 21 größten neuen Serien und die persönlichen Highlights 2021 aus dem Hut. Sie schwärmen von Der Herr der Ringe über Halo bis Vikings: Valhalla.



Welche Serien habt ihr schon auf eurer Merkliste?