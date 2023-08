"Eltern haben fast alle Gagen gestohlen": Star Trek-Star Wil Wheaton war nahezu pleite und erklärt, warum es ihm heute noch schlechter gehen würde

Wil Wheaton wurde als Kinderdarsteller bekannt. Ohne die Errungenschaften der Schauspielergewerkschaft wäre der Star Trek-Star aber wohl in der Armut versunken, sagt er heute.

Der Doppelstreik von Schauspieler:innen und Autor:innen in Hollywood ist immer noch in vollem Gange. Einen starken Unterstützer hat die Schauspielgewerkschaft in Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert-Star Wil Wheaton. Der Darsteller von Wesley Crusher verlor offenbar sein Vermögen als Kinderstar an seine Eltern. Dank der Errungenschaften der Gewerkschaft konnte er sich eine neue Existenz aufbauen.

Star Trek-Star feuert Streik an, weil er durch Eltern sein Geld verlor

In einem Instagram-Post tat Wheaton seine Unterstützung für den Schauspieler-Streik kund. Die Streiks der Gewerkschaft in den 1960ern hätten ihn vor dem finanziellen Ruin bewahrt, so der Darsteller. Dort hatte die Gilde nämlich unter anderem erstritten, dass ihre Mitglieder für die TV-Wiederholungen ihrer Arbeit Tantiemen erhalten (sogenannte "Residuals"). Wheaton enthüllt:

Meine Eltern haben mir nahezu alle Gagen meiner Kindheit gestohlen. Meine Star Trek-Residuals waren alles, was ich hatte. Sie hielten mich über Wasser, während ich mein Leben wieder aufgebaut habe.

Wil Wheaton war bereits als Kind in Filmen und Serien zu sehen, unter anderem im Kultfilm Stand by Me - Das Geheimnis eines Sommers. Gegenüber Yahoo! Movies erwähnte er schon 2021, dass er von seinen Eltern während seiner Kindheit emotional missbraucht und zur Schauspielkarriere gezwungen wurde.

