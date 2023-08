Vergessene Fantasy-Serie kehrt nach 2 Jahren bei Netflix zurück: Im Trailer wird ein Gott entfesselt

Eine Netflix-Serie um die nordische Gottheit Thor und ihren Kampf gegen Riesen steht kurz vor Staffel 3. Einen Trailer gibt es bereits.

Was war nochmal Ragnarök? Die Netflix-Serie aus Dänemark dreht sich um den Schüler Magne (David Stakston), der sich langsam aber sicher in die nordische Gottheit Thor verwandelt. Obwohl die Serie in der Fantasy-Community viele Fans fand, sind ihre letzten Lebenszeichen bereits über zwei Jahre alt. Aber jetzt steht Staffel 3 kurz bevor. Dem Trailer nach zu urteilen, können Fans ein actionreiches Finale erwarten.

Schaut euch hier den Trailer zu Ragnarök Staffel 3 mit englischen Untertiteln an:

Ragnarok - S03 Trailer (English Subs) HD

Fantasy-Serie Ragnarök zeigt in Staffel 3, worauf alle Fans gewartet haben

In Staffel 3 spitzen sich die Ereignisse der Serie zu. Magne hat seine Identität als Thor angenommen und bereitet sich auf den Krieg gegen die finsteren Riesen vor, die von dem unscheinbaren Geschäftsmann Vidar (Gísli Örn Garðarsson) angeführt werden und die Welt in den Abgrund stürzen wollen.

Dabei werden weitere Gottheiten und Wesen der nordischen Mythologie zum Zug kommen. Magnes Bruder Laurits etwa steht als Loki zwischen der Partei seines Bruders und den finsteren Machenschaften der Riesen.

Wann kommt Ragnarök Staffel 3 zu Netflix?

Ragnarök Staffel 3 wird am 24. August 2023 bei Netflix starten. Wie bereits zuvor soll auch die neue Staffel sechs Folgen umfassen. Wie die Macher auf Instagram bekannt gaben, ist die Serie damit abgeschlossen.

