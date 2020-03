Emotionaler Abschied: The Walking Dead-Star brach in Tränen aus

Die The Walking Dead-Folge Was Alpha will schockt mit einem großen Figuren-Tod. Die Darstellerin verriet nun, wie schwer ihr der Abschied von der Serie fiel.

Achtung, Spoiler zu The Walking Dead! Zumindest die Kenner der Comics hatten bereits damit gerechnet, nun ist es wirklich passiert: Die letzte Stunde von Bösewichtin Alpha aus The Walking Dead hat geschlagen. In der Staffel 10-Folge Was Alpha will wird sie von Negan in eine Falle gelockt und enthauptet. Damit endet in der Serie eine Ära.

Vielen Fans dürfte der Abschied von Darstellerin Samantha Morton schwer fallen, dem Star geht es jedoch nichts anders. Im Interview mit Entertainment Weekly sprach sie nun über ihren emotionalen letzten Drehtag.

Unser Recap: The Walking Dead Saffel 10 löst endlich Negans Masterplan auf

The Walking Dead Staffel 10: Samantha Morton nimmt Abschied

Ihr finaler Tag am Set war für Samantha Morton ein Wechselbad der Gefühle. Wie sie im Gespräch erzählt, war sie einerseits froh, es geschafft zu haben, andererseits stimmte sie die Situation sentimental. Und dann kam die Crew auch noch mit einer tollen Überraschung um die Ecke:

Ich bin in Tränen ausgebrochen, weil sie diese T-Shirts gemacht haben, auf denen 'Save Alpha' [auf Deutsch: 'Rettet Alpha'] steht. Die ganze Crew hat sie getragen. Ich dachte nur: 'Oh, ich werde euch vermissen.'

© AMC The Walking Dead: Negan hat Alpha getötet

Für die Set-Mitarbeiter sind speziell angefertigte Shirts angeblich ein gängiges Prozedere, wann immer ein Schauspieler oder eine Schauspielerin die Serie verlässt. Samantha Morton jedoch wusste nichts von dem "Ritual" und war umso stärker gerührt.

The Walking Dead: Samantha Morton über Alpha

Was ihren Serien-Charakter Alpha betrifft, so war diese zwar eine furchterregende Antagonistin - ein klein wenig Mitgefühl für die Figur kann Morton dennoch aufbringen. Die "traurige Sache" für Alpha sei demnach gewesen, dass sie ihre Tochter Lydia nicht noch einmal sehen konnte. Ein richtiger Abschluss zwischen den beiden blieb uns verwehrt.

Noch in der Staffel 10-Episode Hinterhalt hatte Lydia die Gelegenheit, ihre schwer verletzte Mutter zu töten, tat es aber nicht. Stattdessen waren ihre letzten Worte an die Anführerin der Whisperer: "Dein Weg ist nicht der einzige Weg."

The Walking Dead schauen: Die neuen The Walking Dead-Episoden werden sonntags in den USA auf AMC ausgestrahlt und sind hierzulande einen Tag später auf FOX und über Sky Ticket zu sehen.

Mit der Folge Was Alpha will bewegen sich die Macher von The Walking Dead nah an der Comic-Vorlage. Hier wird Alpha ebenfalls von Negan getötet. Dieser beweist durch den Mord seine Loyalität gegenüber der Gemeinschaft von Alexandria.

