The Walking Dead: Michonne erhält gleich zwei Enden in der neuen Folge

Michonnes letzte Folge von The Walking Dead ist da. Aber wie endet ihre Geschichte nach 8 Staffeln? Wir haben euch alles Wichtige zu Michonnes Ende zusammengefasst.

Achtung, Spoiler für The Walking Dead: Tot oder lebendig? Für Michonnes lange angekündigten Ausstieg aus The Walking Dead gab es nur zwei mögliche Enden. Das Rätseln um ihr Schicksal hat nun eine Ende. In der Folge What We Become endet ihre Geschichte nach 8 Staffeln und bringt noch einmal viele bekannte Gesichter zurück, ehe Michonne (Danai Gurira) einer unbekannten Zukunft entgegentritt.

Michonnes Ende: Die Suche nach Rick Grimes und den The Walking Dead-Filmen

Nach dem schockierenden Höhepunkt der Whisperer-Saga konzentriert sich die neue Episode auf Michonnes letztes Soloabenteuer auf der Marinebasis auf Bloodsworth Island. Dort entdeckt sie schließlich in einem Lager die Stiefel des totgeglaubten Rick Grimes (Andrew Lincoln). Vor unbestimmter Zeit war ihr Mann und Vater ihrer Kinder tatsächlich hier.

© AMC The Walking Dead: Michonnes Ende

Auf einem Boot findet sie weitere Hinweise auf Ricks Überleben, wie ein iPhone, auf dem eine Zeichnung von ihr und Carl aufgemalt wurde. Überwältigt von Hoffnung tritt Michonne in Kontakt mit ihren Kindern.

Judith drängt ihre Mutter, jedem Hinweis auf das Überleben des Brave Man nachzugehen und nach ihm zu suchen. Dafür belügt sie sogar Michonne und versichert ihr, dass die Gefahr der Whisperer komplett gebannt ist - oder diese Szene spielt zu einem späteren Zeitpunkt in Staffel 10

Ja, Michonne überlebt. Ihr Abschied ist traurig, schlägt aber auch ein neues Kapitel auf, das in den kommenden The Walking Dead-Kinofilmen fortgeführt wird. Ihr Ende könnte nicht passender sein, denn ihre Geschichte endet, wie sie begonnen hat: mit 2 Zombie-Haustieren an der Leine und einer Entscheidung. Im Finale der 2. Staffel entschied sich Michonne Andrea (Laurie Holden) in Not zu helfen, woraufhin sie auf Rick und Co. traf.

© AMC Michonne trifft auf eine unbekannte Gruppe

Nun entscheidet sie sich erneut zu helfen, als sie auf zwei Unbekannte trifft, die von einer gewaltigen Karawane getrennt wurden. Wer ist diese Menschenmasse? Wird sie dieses neue Abenteuer zu Rick führen? Und wo ist Rick überhaupt nach über 6 Jahren? Fragen über Fragen, auf die wir in der Serie wohl keine Antworten mehr erhalten werden.

Alternatives The Walking Dead: So stirbt Michonne

Für alle, die dachten, dass Michonne nur tot die Serie verlassen kann, hält die Folge eine Überraschung bereit. Während eines Drogentrips (ja, das passiert wirklich) hat Michonne Visionen von einer alternativen Realität, in der sie Andrea nie half, nie zu Ricks Truppe gehörte und schließlich zu Negans (Jeffrey Dean Morgan) rechter Hand wurde.

Während für diese Was-wäre-wenn-Story viel Archivmaterial geschickt umgeschnitten wurde, gibt es allerdings auch neu gedrehte Szenen mit Savior-Negan und eine Rückkehr von bereits toten Charakteren wie DJ (Matt Mangum) und Laura (Lindsley Register).

In dieser Realität ist es Michonne, die den grausamsten Mord der Serie begeht und mit Lucille Ricks Freunde tötet. Der Krieg gegen die Saviors nimmt einen anderen Verlauf. In einem Waldstück wird auf der Flucht von einem Pfeil erfasst, den der nach Rache dürstende Daryl abschießt. Am Boden liegend, tritt Rick Grimes auf, der ihr eine Kugel in den Kopf schießt.



