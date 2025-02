Bombastischer Sci-Fi-Kracher heute im TV: Selten waren Aliens so furchterregend wie hier

Zeitreisen? Check! Alien-Invasion? Check! Temporeiche Action? Ebenfalls Check! Der heutige Blockbuster-TV-Tipp bietet so ziemlich alles, was das Sci-Fi-Herz begehrt.

Wenn es um bombastische Blockbuster geht, ist Chris Pratt eine der Top-Adressen für den Leading Man. Nachdem er bereits die erfolgreichen Franchises Guardians of the Galaxy und Jurassic World angeführt hat, war er 2021 im Sci-Fi-Actioner The Tomorrow War als Hauptdarsteller zu sehen. Statt mit galaktischen Kriegern und Dinosauriern bekommt es der Hollywood-Star darin mit äußerst bösartigen Aliens zu tun. Heute Abend läuft der unterhaltsame Kracher im TV.

Sci-Fi-Action The Tomorrow War: Darum geht es im Film

Im Jahr 2022 staunt die Weltbevölkerung nicht schlecht, als urplötzlich mehrere Soldat:innen aus der Zukunft durch ein Wurmloch auftauchen. Sie sind 29 Jahre in der Zeit zurückgereist, um über eine verheerende Alien-Invasion zu berichten, die im Jahr 2051 die Menschheit fast vollständig ausgelöscht hat.

Um doch noch den Sieg über die extraterrestrischen Monster erringen zu können, werden auch gefechtsunerfahrene Zivilist:innen zwangsrekrutiert. Diese werden jeweils für eine Woche in die Zukunft geschickt, um im Krieg gegen die übermächtigen Außerirdischen zu kämpfen – etliche Menschen finden dabei den Tod.

Der Biologielehrer und Irakkriegsveteran Dan Forester (Pratt) entpuppt sich jedoch als Hoffnungsschimmer für die Menschheit: Nachdem dieser nämlich auch in die Zukunft entsandt wurde, kommt der Familienvater mithilfe einer Wissenschaftlerin (Yvonne Strahovski) einem Geheimnis der Aliens auf die Spur, das das grauenvolle Schicksal der Erdbevölkerung entscheidend verändern könnte.

Amazon-Hit The Tomorrow War: Action-Inferno mit Monstern aus der Hölle

The Tomorrow War spielt vielleicht nicht unbedingt in derselben Liga wie die ähnlich gelagerten Genre-Vertreter Independence Day, Edge of Tomorrow und Krieg der Welten. Dennoch versteht es Regisseur Chris McKay (Renfield) ausgezeichnet, sein Sci-Fi-Potpourri zu einer durchgehend unterhaltsamen Erfahrung zu machen. Für Langeweile bleibt ohnehin keine Zeit, denn hier kracht und zischt es gewaltig. Humorvolle Momente finden natürlich auch ihren Platz, ohne jedoch zu viel Raum einzunehmen.

Womit der Film aber am meisten punkten kann, ist die Darstellung der Aliens. Die White Spikes genannten Kreaturen wirken, als seien sie direkt aus der Hölle gekrochen und strahlen in jeder Sekunde ihres Auftauchens tödliche Gefahr aus. Da lässt es sich auch gleich leichter verschmerzen, dass die Charakterzeichnungen im Film einer intensiven Überprüfung nicht standhalten würden.

Das dürfte die Macher:innen allerdings nur wenig stören, schließlich wurde The Tomorrow War bei Amazon Prime 2021 ein derart riesiger Erfolg, dass der Streamer nur kurz darauf eine Fortsetzung ankündigte. Wann genau The Tomorrow War 2 an den Start geht, wurde hingegen noch nicht offiziell vermeldet. Zuletzt sprach Regisseur McKay im April 2023 im Interview mit Uproxxx darüber, dass ein Skript zum Sequel in der Mache wäre. Vor 2027 brauchen wir also vermutlich nicht mit dem Nachfolger rechnen.

Wann läuft der Sci-Fi-Blockbuster The Tomorrow War im TV?

ProSieben zeigt The Tomorrow War heute Abend am 9. Februar um 20:15 Uhr. Die Wiederholung läuft am 14. Februar um 22:55 Uhr. Alternativ streamt der Film bei Amazon Prime Video in der Abo-Flat.

