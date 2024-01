Endzeit-Thriller im Jahr 2036: Im exklusiven Trailer für Helgoland 513 mit Martina Gedeck kämpfen die letzten Menschen auf der Hochsee-Insel ums Überleben

Im Jahr 2036 kämpfen die letzten Reste der Menschheit ums Überleben. Das ist die Vision der postapokalyptischen Serie Helgoland 513 und ihr könnt euch exklusiv bei Moviepilot den ersten Trailer anschauen.

513 Menschen: So viele haben in der postapokalyptischen Zukunft auf der Hochseeinsel Helgoland Zuflucht gefunden. In der neuen Sky Original-Serie Helgoland 513 wird durchgespielt, wie das Endzeit-Leben aussehen könnte. Mit welchen (inhumanen) Methoden könnte solch eine Gesellschaft Ordnung schaffen? Und was passiert, wenn von außen jemand auf die Insel will? In der exklusiven Trailer-Premiere für Helgoland 513 könnt ihr euch einen ersten Eindruck von der Serie machen, die in wenigen Monaten startet.

Schaut euch hier den Trailer für Helgoland 513 an:

Helgoland 513 - Trailer (Deutsch) HD

Darum geht's in der postapokalyptischen Serie Helgoland 513

Nach einer weltweiten Katastrophe kämpfen 513 Überlebende im Jahr 2036 auf der Hochseeinsel Helgoland sowohl gegen die widrige Umwelt als auch gegen Spannungen und Rivalitäten innerhalb ihrer eigenen Gemeinschaft. Um die begrenzte Ressourcen auf der Felseninsel zu verteilen, wurde ein "Social Ranking"-System eingeführt, das den Bewohner:innen einen festen Platz in einer brutalen Hierarchie zuweist. Ein Arzt steht beispielsweise ganz oben, während sich andere, weniger "nützliche" Menschen auf den unteren Stufen der Gemeinschaft durchkämpfen. Unter Druck gerät die Gemeinschaft zusätzlich durch eine Gruppe vom Festland, die auf der Insel Zuflucht sucht.

Helgoland 513 entstand nach einer Idee von Veronica Priefer (Der König von Palma) und Florian Wentsch (Legal Affairs). Robert Schwentke (Der Hauptmann) fungiert als Showrunner, Headwriter und führte auch Regie.

Zur Besetzung der Endzeit-Serie gehören Martina Gedeck (Wunderschön), Alexander Fehling, der schon zum Cast von Schwentkes Der Hauptmann und Seneca gehörte, sowie Samuel Finzi (Der Hauptmann) und Antje Traue (Man of Steel).



Der Starttermin von Helgoland 513 steht auch schon fest

Helgoland 513 startet am 15. März 2024 bei Sky und WOW. Geplant sind 7 Episoden.

Wer sich schon vorher in eine Endzeit-Story auf einer Insel stürzen will, sollte sich Christian Alvarts Pandemie-Thriller Sløborn vormerken, der derzeit bei Netflix und in der ZDF-Mediathek streamt. Wir können gespannt sein, welche Twists Helgoland 513 dem Genre hinzufügt. Mit dem Social Ranking als Grundstruktur der Insel-Gesellschaft gibt es auf jeden Fall Zündstoff für eine spannungsreiche Story.

Noch mehr Serien-Tipps im Podcast: Die größten Serien-Highlights 2024

Welche spannenden neuen Serien starten dieses Jahr bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co.? Wir stellen euch die 24 größten Serien-Highlights 2024 vor:

Was erwartet uns über neue Franchise-Kapitel von The Walking Dead, Marvel und Star Wars sowie die heiß erwarteten Netflix-Blockbuster Avatar und 3 Body Problem hinaus? Ob ihr nun Science-Fiction, Horror, Fantasy oder krachende Gladiatoren-Action mögt: 2024 hält für jeden Serien-Geschmack spannende Neuheiten bereit.