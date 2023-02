Enthüllt: Marvel-Nachdrehs verhinderten im letzten Moment ein düsteres Ant-Man 3-Ende

Das Ende von Ant-Man and the Wasp: Quantumania soll kurz dem Kinostart gerändert worden sein. Den Marvel-Schurken Kang hätte ein ganz anderes Schicksal erwartet.

Achtung, es folgen Spoiler: Ant-Man and the Wasp: Quantumania hat nicht nur die 5. Phase des Marvel Cinematic Universe begonnen, sondern stellt mit seinem Schurken Kang (Jonathan Majors) auch die Weichen für zukünftige Ereignisse der Multiverse Saga. Das Ende des MCU-Films wurde aber nicht von allen Marvel-Fans positiv aufgenommen.

Im Finale von Ant-Man 3 wird der eigentlich übermächtige Superschurke Kang von Ant-Man und Wasp besiegt. Anschließend gelangen sie durch ein von Cassie spielend leicht erneut geöffnetes Portal aus der Quantenebene zurück nach Hause. Dieses Happy End hätte es neinahe nicht gegeben. Das Ende wurde vor dem Start komplett überarbeitet.

In letzte Sekunde geändert: Ant-Man and the Wasp: Quantumania hatte ein ganz anderes Ende für Kang

Ant-Man and the Wasp: Quantumania soll auf den letzten Drücker ein neues Ende verpasst bekommen haben. Das berichtet die Seite The Direct und beruft sich dabei auf frühere Story-Leaks aus dem vergangenen Jahr, die rückblickend die Handlung des MCU-Blockbuster korrekt beschrieben – mit einer wichtigen Ausnahme.

Nur wenige Wochen vor dem Start haben tatsächlich noch Nachdrehs stattgefunden. Im Januar 2023 wurde Hauptdarsteller Paul Rudd bei den erneuten Dreharbeiten gesichtet. Set-Bilder zeigen ihn kurz vor der Fake-Geburtagsparty von Scotts Tocher Cassie (Kathryn Newton).

Mit Blick auf zuvor erschienene Leaks zur Handlung von Ant-Man 3 lässt sich erkennen, was verändert wurde. So sollte der Film eigentlich viel düsteter enden. Der Eroberer überlebt und wird nicht von seinem multiversalen Energiekern verschlungen. In letzter Sekunde gelingt es ihm, durch das sich schließende Portal zu fliehen. Scott und Hope sind in der Quantebene gefangen, werden aber nicht wie in der Kinofassung gerettet.

Auch in dieser Version schaffen es Cassie, Hank (Michael Douglas) und Janet (Michelle Pfeiffer) zurück nach San Francisco. Statt einer Geburtstagsparty mit Ekel-Kuchen sollte der Film mit Hanks Versprechen enden, dass sie gemeinsam einen Weg finden werden, um Hope und Scott zu finden und zu befreien. Im Anschluss folgt eine letzte Szene, in der Cassie etwas Seltsames auf einem Computer entdeckt. Was das ist, erfahren wir nicht.

Warum das Finale verändert wurde, lässt sich nur spekulieren. Vielleicht ist Marvel aufgefallen, dass der urspüngliche Schluss Ant-Man and the Wasp zu ähnlich gewesen? Scott wäre dann schon am Ende eines Films in der Quantenebene gefangen.

Logischer erscheint jedoch, das Marvel das Ende zugunsten zukünftiger Pläne für die Gesamthandlung der Multiverse-Saga und der kommenden Avengers-Filme The Kang Dynasty und Secret Wars anpasste. Vielleicht hat der totgeglaubte Eroberer ja doch überlebt, und kehrt nach dem Energiekern-Vorfall mächtiger als zuvor zurück.

