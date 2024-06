Er ist einer der besten Filme 2023, aber kaum jemand kennt ihn: Das queere Meisterwerk könnt ihr jetzt streamen

Zur Feier des Pride Month empfehlen wir euch heute ein schonungsloses Meisterwerk, in dem drei Menschen um ihre Liebe ringen. Viel zu wenige kennen das Highlight.

Jetzt streamen: Franz Rogowski ist in Passages eine brutale Naturgewalt

Passages fühlt sich an, als würde man wiederholt in ein gezücktes Messer laufen. Und zwar mit Absicht. Das Drama von Ira Sachs (Married Life) erzählt von einer Dreiecksbeziehung in Paris. Was für manche nach einem Klischee-Traum klingen mag, ist einden man nicht verpassen darf. Jetzt gibt es ihn auf MUBI zu streamen.

Passages dreht sich um den deutschen Regisseur Tomas (Franz Rogowski), seinen Mann Martin (Ben Whishaw) und die junge Agathe (Adèle Exarchopoulos), die alle in Paris leben. Regisseur Tomas hat gerade einen Film abgeschlossen. In einer langen Partynacht lernt Tomas Agathe kennen und schläft mit ihr. Sie ist die erste Frau, mit der er Sex hat. Was er am nächsten Tag begeistert Martin erzählt.

Schaut euch hier den Trailer zu Passages an:

Passages - Trailer (Deutsch) HD

Franz Rogowski ist in Passages eine Naturgewalt. Sein Tomas, der im Verlauf des Films zwischen Agathe und seinem Mann hin- und herspringt, ist nicht einfach nur ein rücksichtsloser Narzisst. Er kann liebevoll, zärtlich, kindlich, schüchtern sein. Dann wieder schreit er die Menschen um sich herum voller Ungeduld und verletzter Würde an. Er ist auf der Suche nach Leben wie ein Durstiger in der Wüste.

Queeres Meisterwerk bei Disney+ bietet eine der intensivsten Filmerfahrungen 2024

Whishaw und Exarchopoulos stehen ihm dabei in nichts nach. Sie lieben ihn und sind seine Angriffsfläche. Ira Sachs versteht es meisterhaft, ihre Persönlichkeiten gegeneinander zu schmettern: Wenn Tomas in bauchfreiem T-Shirt auf die konservativen Eltern von Agathe trifft, wirkt die Szene so schmerzhaft, weil man nicht entscheiden kann, wer hier eigentlich wirklich Verständnis, Gehör und Zuneigung verdient hat.

Mehr News zum Thema:

Passages wurde 2023 von vielen Kritiker:innen begeistert aufgenommen, wie unter anderem Metacritic zeigt. Dennoch scheinen das Drama-Meisterwerk immer noch viel zu wenige zu kennen. Das lässt sich jetzt glücklicherweise bei MUBI ändern.

