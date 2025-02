"Er ist verachtenswert": Hugh Grant ekelt eine seiner berühmtesten Rollen seit 26 Jahren an

Hugh Grant startete seine Karriere mit Liebesfilmen – einen davon kann er heute einen nicht mehr sehen, weil er seine eigene Rolle furchtbar findet.

Der britische Hollywood-Star Hugh Grant kann auf eine abwechslungsreiche Filmlaufbahn zurückblicken, die in den 90ern mit Liebesfilmen begann. Ausgerechnet eine seiner berühmtesten Rollen bereitet ihm dabei Kopfzerbrechen.

Grant findet seine Figur in Notting Hill "verachtenswert“

Erst im November 2024 griff der Spiegel ein Interview mit Vanity Fair auf, in dem Kino-Berühmtheit Hugh Grant über seine Filme sprach. Dabei ging es auch um Grants Figur in der romantischen Komödie Notting Hill.

Zur Erinnerung: Hier verkörperte Grant den Londoner Buchladenbesitzer William Thacker, der sich bei einer spontanen Begegnung in die Schauspielerin Anna Scott (Julia Roberts) verliebt.

Während Grant für die Performance seiner Schauspielkollegin Julia Roberts nur Worte der Bewunderung findet, blickt er auf seine eigene Figur Thacker kritisch zurück:

Immer wenn ich zu Hause nach ein paar Drinks durch die Kanäle schalte und das kommt, denke ich nur: Warum hat meine Figur keine Eier?

Anscheinend sorgte eine ganz bestimmte Szene aus Notting Hill bis heute für Nachfragen im privaten Umfeld des Schauspielers:

Ich hatte noch nie eine Freundin oder jetzt Frau, die nicht gesagt hat: Warum zum Teufel hast du sie nicht aufgehalten? Was ist nur los mit dir? Und ich habe nicht wirklich eine Antwort darauf. Und ich denke, er ist wirklich verachtenswert.

Aus heutiger Sicht ist das Verhalten seiner Figur Thacker tatsächlich nicht ganz nachvollziehbar.

Diese Filmszene in Notting Hill sorgt bis heute für Empörung

Die Szene in Notting Hill, die für Empörung sorgt, ist jene, in der Paparazzi Anna Scott in Thackers Haus ausfindig machen und schlichtweg hineinstürmen, um die Schauspielerin zu fotografieren.

Thacker steht dabei buchstäblich nur an der offenen Tür und lässt die Meute an ihm vorüberziehen. Dabei versucht er noch nicht einmal, sie aufzuhalten.

Inzwischen ist der Schauspieler auch in sehr unterschiedlichen Genres zu finden: Erst 2024 erschien der Horrorfilm Heretic, in dem Grant eine der Hauptrollen spielt.