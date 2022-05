Erst Dwayne Johnson, jetzt das: Peinliche Vorwürfe gegen Vin Diesel am Fast and Furious 10-Set

Fast & Furious 10 überraschte mit dem Abgang von Justin Lin. Nun gibt es Gerüchte über Vin Diesels Verhalten am Set seit der Grund. Und die erinnern an Dwayne Johnsons Aussagen vor ein paar Jahren.

Seit 16 Jahren gehört Justin Lin zur Fast and Furious-Familie. Das machte seinen Rücktritt von der Regie von Fast & Furious 10 während der Dreharbeiten so überraschend. Nun steht der aufwendige Blockbuster ohne Führung da und noch aufregender als die Frage nach Lins Nachfolger dürfte die Spekulation darüber sein, warum Justin Lin Fast X hingeworfen hat. Die neusten Gerüchte verweisen auf Vin Diesels Verhalten.

Fast & Furious 10-Gerüchte: Peinliche Vorwürfe gegen Vin Diesel

Als erster (inoffizieller) Grund für Justin Lins Ausstieg wurden kreative Differenzen genannt, wenn auch nicht klar ist, mit wem er diese hatte und worüber genau. Einer neuen Meldung des Boulevard-Blattes New York Daily News zufolge, soll aber auch Vin Diesels Verhalten am Set zur Trennung geführt haben. Die Zeitung zitiert eine Quelle mit Kenntnissen über die Situation und die will Folgendes erfahren haben:

Diesel kommt erst spät ans Set. Er kennt seine Dialogzeilen nicht. Und er ist nicht in Form.

Das sind in professioneller Hinsicht ziemlich peinliche Vorwürfe gegenüber jemandem, der seit bald 30 Jahren im Filmgeschäft arbeitet. Besonders wenn man die Komplexität von Fast and Furious-Dialogen bedenkt. Die Quelle fasst weiter zusammen:

Niemand will öffentlich über Diesel herziehen, aber jede:r weiß es.

Es handelt sich hierbei um unbestätigte Gerüchte, allerdings kommen sie einem bekannt vor, wenn man der Geschichte der Fast and Furious-Filme eine Weile folgt. Die Vorwürfe erinnern nämlich an Aussagen von Dwayne Johnson und Enthüllungen über das Verhalten am Set von Fast & Furious 8.

Vin Diesels Verhalten soll schon Dwayne Johnson vertrieben haben

Im August 2016 teilte Dwayne Johnson in einem Social Media-Post seine Kritik an "Candy Asses" unter seinen männlichen Co-Stars mit der Welt. Danach kam in der weiteren Berichterstattung folgendes raus:

Dwayne Johnson störte sich daran, dass Vin Diesel zu spät aus seinem Trailer kam und die Crew mehrfach warten ließ.

Diesel regte sich über einen Witz in Dwayne Johnsons Serie Ballers auf, der auf seine Kosten gemacht wurde. (Darin wird Johnsons Figur für Diesel gehalten, was er beantwortet mit: "Nein, ich bin größer und sehe besser aus.")

© Universal Vin Diesel und Dwayne Johnson

Vertreter des Studios Universal wirkten damals ausgleichend auf die Situation ein. Dwayne Johnson hatte im Film keine Szene mit Vin Diesel und langfristig führte der Konflikt zu The Rocks Ausstieg aus der Hauptreihe und seinen Übergang zum Spin-off Hobbs and Shaw mit Jason Statham.



Insofern überraschen die neuen Vorwürfe gegen Vin Diesel nicht. Justin Lins Ausstieg schockiert trotzdem, da er immerhin fünf Fast and Furious-Filme mit Vin Diesel drehte und maßgeblich für den Erfolg der Reihe mitverantwortlich ist. Die New York Daily News zitiert in ihrer Meldung jedenfalls einen erfahrenen Produzenten ohne Beteiligung am Film:

Sowas habe ich noch nie gesehen. Lin gibt 10 oder 20 Millionen Dollar auf.

Ob es dabei wirklich nur um Unpünktlichkeit und mangelnde Arbeitsmoral geht, ist allerdings fraglich.