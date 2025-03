Er war in 1,5-Milliarden-Fantasy-Trilogie dabei: 4 Jahre später wurde er vom Blitz getroffen

Mit der Chroniken von Narnia-Trilogie wurde er weltberühmt. Doch was wurde nach dem milliardenschweren Fantasy-Hit aus Peter-Darsteller William Moseley?

Die Chroniken von Narnia-Verfilmungen der 2000er Jahre gehören für viele Millennials so sehr zu den ganz großen Fantasy-Reihen wie Der Herr der Ringe und Harry Potter. Während Barbie-Regisseurin Greta Gerwig aktuell für Netflix an einer Neuauflage der beliebten Romane von C.S. Lewis arbeitet, werfen wir einen Blick zurück auf die Narnia-Stars von damals, die heute teilweise aus dem Rampenlicht Hollywoods verschwunden sind.

Denn wenngleich wir Namen wie Tilda Swinton, James McAvoy oder Ben Barnes sofort in der heutigen Filmlandschaft verorten können, geben uns die damaligen Kinderdarsteller:innen der Pevensie-Geschwister größere Rätsel auf. Was wurde nach der Narnia-Reihe etwa aus Peter-Darsteller William Moseley? Wir verraten es euch.

Peter-Darsteller William Moseley blieb der Filmbranche nach Narnia treu – und hatte am Set einen unglaublichen Unfall

William Moseley wurde im englischen Sheepscombe in Cloucestershire geboren und hatte seinen ersten Auftritt in einem Film als Statist in der britischen TV-Produktion Cider with Rosie. Im Alter von elf Jahren hinterließ Moseley dabei offenbar bereits einen guten Eindruck, denn die Castingdirektorin des Films empfahl ihn Jahre später für die Rolle des Peter Pevensie in Disneys Die Chroniken von Narnia-Verfilmungen. Gegen eine Vielzahl von Mitbewerbern konnte sich Moseley durchsetzen und war 2005 das erste Mal als Peter auf der großen Leinwand zu sehen.

Als er in der Fortsetzung Prinz Kaspian von Narnia sowie dem dritten Teil Die Reise auf der Morgenröte zurückkehrte, verkörperte Moseley beinahe die Rolle des Familienoberhauptes und stürzt sich mit übermäßigem Beschützerinstinkt und Mut in den Kampf gegen die Weiße Hexe. Er wurde für seine Darbietung für zahlreiche Preise nominiert und galt in der Zeit von 2005 bis 2010 als einer der größten Nachwuchsstars seiner Generation. Insgesamt konnte die Narnia-Trilogie über 1,5 Milliarden US-Dollar an den weltweiten Kinokassen einnehmen.

Nach dem Ende der Fantasy-Reihe wurde es zunächst ruhiger um Moseley. Die großen Hollywood-Produktionen blieben erst einmal aus und der Peter-Darsteller war stattdessen eher in kleineren Filmen wie Margarita with a Straw und Mörderische Front - Krieg in den Dolomiten zu sehen. Am Set von Mörderische Front ereignete sich dabei ein unglaublicher und kurioser Unfall, von dem der Narnia-Star 2020 in einem Interview mit dem YouTuber Jean Grenson erzählte: William Moseley wurde vom Blitz getroffen.

So habe bei Mörderische Front ein Drehtag inmitten eines Gewitters stattgefunden. Moseley erklärte:

Der Blitz hat den Boden getroffen, wurde dann durch den Generator geleitet, dann durch die Kabel, durch die Kamera. Die Kamerafrau hat hindurchgesehen und sie ist ohnmächtig geworden. Ich war direkt neben der Kamera, ich habe einen schlimmen Schlag bekommen.

Während er in dem Moment um sein Leben fürchtete, habe sich Moseley danach etwa eine Woche lang krank gefühlt, bevor er seine Arbeit wieder aufnehmen konnte. Von dem Blitzschlag habe er keine langfristigen Schäden davongetragen – jedoch eine Narbe auf seinem Bizeps, die er in dem Videointerview der Kamera präsentiert.

William Moseley wurde nach Narnia und dem Blitzschlag zum Serien-Star

Wenig später ergatterte Moseley seine erste Hauptrolle in einer Serie. Als Prinz Liam war er in allen vier Staffeln der Historienserie The Royals zu sehen. Die Serie lief in den USA auf dem Network E! und wurde in Deutschland auf ProSieben ausgestrahlt. 2018 flimmerte die letzte Folge der Serie über die Fernsehbildschirme. Daraufhin folgten für Moseley eine Hauptrolle in der Märchenverfilmung Die kleine Meerjungfrau, sowie größere Nebenrollen in den Filmen Flynn - Abenteurer. Eroberer. Hollywood-Legende., Unfriend und The Courier - Tödlicher Auftrag.

Nach weiteren Titeln wie dem Mel Gibson-Film On the Line aus dem Jahr 2022 sowie der Hallmark-Weihnachtsproduktion Christmas in Notting Hill im Jahr 2023, steht Moseley weiterhin fleißig für die verschiedensten Produktionen und Genres vor der Kamera. Als kommende Projekte stehen für den Narnia-Star etwa die Horrorfilme Home Sweet Home Rebirth und Dead and Breakfast an, während er in Once Upon A Royal Summer erneut in die Rolle eines Prinzen schlüpfen wird.

Nach all den Jahren hat Moseley jedoch seine Wurzeln nicht vergessen und schwelgt in Interviews regelmäßig in Erinnerungen an seine Zeit als Peter in der Narnia-Reihe. Gleichzeitig wünsche er der Neuverfilmung von Greta Gerwig auf Netflix viel Glück, wie er erst letztes Jahr im Gespräch mit Bleeding Cool verriet:

Ich hoffe, [Greta Gerwig] macht es Spaß, denn es ist eine unglaubliche Welt, die man kreieren kann, und ich kann es kaum erwarten zu sehen, was sie daraus macht.

Wir wiederum können neben der Narnia-Neuverfilmung nicht erwarten zu sehen, wohin William Moseley seine Karriere noch führt – auch wenn er in unseren Herzen immer Peter Pevensie bleiben wird.