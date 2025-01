Sie war in 1,5 Milliarden Fantasy-Trilogie dabei: 13 Jahre später kehrte sie mit einem Horror-Blockbuster ins Kino zurück

Mit der Chroniken von Narnia-Trilogie erlangte sie weltweite Bekanntheit. Doch was wurde nach der Fantasy-Reihe aus Schauspielerin Anna Popplewell?

Die Chroniken von Narnia-Reihe gehört zu den beliebtesten Fantasy-Klassikern der Literaturgeschichte und wurde schon mehrfach für Film und TV adaptiert. Bevor Barbie-Regisseurin Greta Gerwig den fantastischen Geschichten für Netflix ihren eigenen Stempel aufdrückt und für die nächste Generation womöglich die prägende Verfilmung des Stoffs liefern wird, halten viele Millennials für die Kinofilme der 2000er Jahre einen besonderen Platz im Herzen. Eine Frage kann jedoch auch der größte Narnia-Fan nicht mehr vollends beantworten: Was ist eigentlich aus den Darsteller:innen der Pevensie-Geschwister geworden?

Während Edmund-Darsteller Skandar Keynes sich nach der Narnia-Reihe von der Schauspielerei abwandte um Politiker zu werden, sind seine Leinwandgeschwister der Branche treu geblieben. Susan-Darstellerin Anna Popplewell war vor wenigen Jahren sogar in einem großen Horror-Blockbuster zu sehen und hatte die Hauptrolle in einer beliebten Serie.

Susan-Darstellerin Anna Popplewell wurde nach Narnia zum Serien-Star

Anders als ihr Leinwandbruder Keynes hatte die gebürtige Londonerin bereits vor der Narnia-Reihe einige größere Rollen inne. Sie spielte im 2000 erschienenen Fantasy-Klassiker Der kleine Vampir mit und war 2003 an der Seite von Scarlett Johansson in Das Mädchen mit dem Perlenohrring zu sehen. Ihre erste Hauptrolle stellte jedoch erst Susan Pevensie in Die Chroniken von Narnia - Der König von Narnia dar, die sie auch in den darauffolgenden Sequels Prinz Kaspian von Narnia und Die Reise auf der Morgenröte zum Besten gab.

Bei den Dreharbeiten des ersten Narnia-Films war Popplewell gerade einmal 16 Jahre alt. Sie verkörperte die zweitälteste der Pevensie-Geschwister, die mit erwachsener Vernunft gemeinsam mit ihrem Bruder Peter (William Moseley) als Beschützer:innen für die Jüngeren fungiert. Ausgestattet mit Pfeil und Bogen war sie die Katniss Everdeen von Narnia, die ihren Peeta später in Prinz Kaspian (Ben Barnes) fand, ehe sie ihn tragischerweise (und für viele Fans bis heute unerklärlicherweise) im magischen Land zurücklassen musste.

Die drei Narnia-Filme konnten weltweit über 1,5 Milliarden US-Dollar in den Kinos einnehmen und ebneten Popplewell den Weg für eine weiterhin erfolgreiche Karriere. Diese lebte die Schauspielerin in den darauffolgenden Jahren vor allem in der Serienlandschaft aus. In der Miniserie Halo 4: Forward Unto Dawn verkörperte sie für fünf Folgen die Rolle der Chyler Silva, bevor sie in der The CW-Historienserie Reign eine der Hauptrollen ergatterte. Von 2013 bis 2016 spielte sie Lady Lola Narcisse, eine Freundin der Königin von Schottland und war in drei Staffeln zu sehen. Hierzulande lief die Serie auf Sixx.

Nach Narnia landete Anna Popplewell einen Blockbuster im Horror-Kino

Nach ihrer Serienrolle in Reign widmete sich Popplewell verschiedenen kleineren Projekten und arbeitete unter anderem als Sprecherin für Hörbücher wie Jane Eyre oder dem Roman ihres Großvaters Oliver Popplewell, The Prime Minister and His Mistress. Darunter befand sich auch ein Live-Action-Spiel mit interaktiven Filmfunktionen namens The Gallery, das sie in gleich mehreren Rollen vorsah.

Vor zwei Jahren kehrte sie überraschend auf die große Kinoleinwand zurück und erkundete ein Genre, das die Britin zuvor eher ungeachtet gelassen hatte. So spielte sie die Rolle der Internatslehrerin und Mutter Kate in Horror-Hit The Nun II, der rund 270 Millionen US-Dollar (bei einem Budget von 38 Millionen) einspielen konnte und sie für kurze Zeit in die Öffentlichkeit zurückbrachte.

Im selben Jahr gab sie ihr Theaterdebüt in einer queeren Adaption des norwegischen Stücks Hedda Gabler von Henrik Ibsen, das im Rep Theatre in Reading aufgeführt wurde und durchwachsene Kritiken einheimste (via The Times ).

Seitdem ist wenig bekannt aus Anna Popplewells Leben. Wie uns die Schauspielerin während ihrer vielseitigen Karriere gelehrt hat, ist sie jedoch immer wieder für eine Überraschung gut und taucht urplötzlich in wenig erwarteten Teilen der Unterhaltungsbranche auf. Eines sollte also fest stehen: Wir werden noch nicht das Letzte von dem ehemaligen Narnia-Star gesehen haben.