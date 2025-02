Sie war in 1,5 Milliarden-Fantasy-Trilogie dabei: Heute spielt sie in erfolgreicher Netflix-Serie, die schon bald eine 3. Staffel erhält

Mit der Chroniken von Narnia-Trilogie wurde sie weltberühmt. Doch was wurde nach der milliardenschweren Fantasy-Reihe aus Lucy-Darstellerin Georgie Henley?

Die Chroniken von Narnia-Reihe wird von Barbie-Regisseurin Greta Gerwig für Netflix neu aufgelegt und bringt die rund 70 Jahre alte Fantasy-Geschichte erneut auf die große Leinwand. Damit tritt sie in die Fußstapfen der Disney-Verfilmungen der 2000er Jahre, die von 2005 bis 2010 drei der beliebten Bücher von C.S. Lewis adaptierten. Erinnern wir uns an die 1,5 Milliarden US-Dollar schweren Fantasy-Kracher zurück, sehen wir direkt große Namen wie James McAvoy als Herrn Tumnus, Tilda Swinton als die böse Weiße Hexe oder Ben Barnes als Prinz Caspian vor uns. Die damaligen Kinder-Darsteller:innen der Pevensie-Geschwister geben uns heute hingegen größere Rätsel auf.

Während Edmund-Darsteller Skandar Keynes sich nach den Narnia-Filmen vom Schauspiel abwandte, um Politiker zu werden, feierte Susan-Darstellerin Anna Popplewell vor wenigen Jahren in The Nun 2 ihr großes Kino-Comeback. Doch was wurde aus der Darstellerin der kleinen Lucy, die ihre Geschwister in die magische Welt von Narnia führte? Wir verraten es euch.

Lucy-Darstellerin Georgie Henley wurde nach der Narnia-Trilogie zum Serien-Star

Georgie Henley schlüpfte im Alter von gerade einmal neun Jahren für Die Chroniken von Narnia - Der König von Narnia in die Rolle der jungen Lucy Pevensie, die durch den Wandschrank in Professor Kirkes Anwesen stolpert und das magische Land Narnia als Erstes entdeckt. Lucy stellte für Georgie Henley die erste Schauspielrolle dar, in welche sie in Prinz Kaspian von Narnia und Die Reise auf der Morgenröte zurückkehrte.

Lucy bildete in den Narnia-Filmen das Herz der Pevensies, die mit kindlicher Naivität und dem festen Glauben an das Gute ihre älteren und teils bereits vom Leben gezeichneten Geschwister unentwegt daran erinnert. In Teil 3 wird Lucy langsam zur jungen Frau und versucht ihrer Schwester Susan nachzueifern, bevor sie erkennt, welche Qualitäten sie selbst zu bieten hat. Henleys echte ältere Schwester Rachael schlüpfte in Der König von Narnia in die Rolle der älteren Lucy, die am Ende des Films mit ihren Geschwistern durch den Wald reitet.

Neben ihrer Arbeit an der Narnia-Trilogie war Henley 2006 als junge Jane Eyre in der gleichnamigen BBC-Adaption zu sehen. Weitere Rollen in Film und TV nahm die Schauspielerin erst an, nachdem sie die Fantasy-Reihe sowie die Schule abgeschlossen hatte. So folgte erst im Jahr 2014 ihre nächste Leinwandrolle in dem Thriller Perfect Sisters, sowie 2015 in dem Thriller The Sisterhood of Night.

Nach weiteren kleineren Filmrollen und ausgiebigen Ausflügen auf die Theaterbühne, die sie während ihrer Zeit als Englischstudentin an der Cambridge Universität absolvierte, landete Henley eine Hauptrolle in der Miniserie The Spanish Princess. Sie verkörperte die Figur Margaret "Meg" Tudor für 16 Folgen. Die Serie wurde in den USA auf dem Sender Starz ausgestrahlt, hierzulande ist die Serie bei Joyn und bei Amazon Prime Video im Abo streambar.

Narnia-Star Georgie Henley hätte beinahe in neuer Game of Thrones-Serie mitgespielt

Daraufhin stand für Henley plötzlich ein riesiges Projekt vor der Tür. 2019 endete Fantasy-Hitserie Game of Thrones und es wurde ein Spin-off nach dem nächsten angekündigt. Bevor House of the Dragon es schließlich auf unsere TV-Bildschirme schaffte, gab es noch viele weitere geplante Prequels, allen voran eine Serie mit Naomi Watts in der Hauptrolle. Auch Henley hätte darin zum Hauptcast gehören sollen. Die Serie erblickte jedoch nie das Licht der Welt und wurde nach der Pilotfolge eingestampft.

Nachdem Henley wenige Jahre später bekanntgab, an der schweren Krankheit Nekrotisierende Fasziitis zu leiden, kehrte sie 2023 vor die Kamera zurück. In der Netflix-Serie Diplomatische Beziehungen ist Henley seit nunmehr zwei Staffeln in der Nebenrolle als Pensie zu sehen, die im Winfield House arbeitet. Die Serie wurde für mehrere Emmys und Golden Globes nominiert und von Netflix bereits für eine 3. Staffel verlängert.

Erst kürzlich sorgte Henley unter Narnia-Fans erneut für Aufsehen, als sie ihr zweites eigenes Regieprojekt ankündigte. Der Kurzfilm Bone soll sich um zwei Schwestern drehen, die nach dem Tod ihrer Mutter in ihre Heimat zurückkehren. Henley schrieb für das Projekt ebenfalls das Drehbuch. Im Interview mit NarniaWeb erklärte sie, wie ihre Arbeit mit den Regisseuren der drei Narnia-Filme, Andrew Adamson und Michael Apted, ihre eigene Arbeit als beeinflusse:

Absolut, beide sind großartige Regisseure. Tolle Regisseure, die besonders gut mit Schauspielenden arbeiten konnten und auf die Performance fokussiert waren, was an so einem großen Set wirklich schwierig ist. Natürlich wird Bone sehr viel kleiner, doch auch auf Performances fokussiert sein und darauf, alles sehr realitätsnah und geerdet rüberzubringen. Das ist etwas, das ich von damals mitgenommen habe.

Wir dürfen allemal gespannt sein, wo wir Georgie Henley als Nächstes wiedersehen werden. Und natürlich darauf, wer auf Netflix als Lucy in ihre Fußstapfen treten wird.