Amazons Herr der Ringe-Serie zeigt, was Peter Jacksons Film-Trilogie uns 20 Jahre vorenthalten hat

So wie es aussieht, werden wir in Amazons Herr der Ringe-Serie endlich mehr zu einem Thema erfahren, mit dem vor fast 20 Jahren schon der Zwerg Gimli aufgezogen wurde.

Die Zwerge, die wir in der Herr der Ringe-Trilogie von Peter Jackson zu Gesicht bekamen, waren alles Männer. Erst in der Hobbit-Trilogie liefen im Hintergrund auch ein paar Zwerginnen durchs Bild. Doch Amazons Der Herr der Ringe-Serie will diese bislang so flüchtigen Geschöpfe, die weiblichen Zwerge, nun stärker ins Rampenlicht rücken.

Amazons Herr der Ringe-Serie hat eine Zwergen-Königin

Erinnert ihr euch an das Gespräch, das der Zwerg Gimli in Der Herr der Ringe: Die zwei Türme mit Éowyn führte? Er gestand, dass man in Mittelerde nicht viele Zwergen-Frauen zu Gesicht bekäme und sie in Stimme und Erscheinung auch schwer von den Männern zu unterscheiden seien. (Aragorn erklärt das mit den Bärten, die anscheinend beide Geschlechter besitzen.) Aber natürlich ist der Mythos, Zwerge würden nicht geboren, sondern schlüpften einfach aus Erdlöchern, ein Trugschluss.

Über diese verbale Andeutungen hinaus sahen wir in Peter Jacksons Herr der Ringe-Trilogie jedoch keine Zwerginnen. Die drei Hobbit-Filme zeigten sie nur im Vorbeigehen. Und das, obwohl Cate Blanchett neben ihrer Galadriel-Rolle zu gerne eine Zwergen-Frau gespielt hätte, die dann aber leider doch nicht zustande kam (via Movieweb ).

Im neusten Leak von Fellowship of Fans wurde nun bekannt (von Geheimniskrämer Amazon Prime aber natürlich noch nicht bestätigt), dass die Herr der Ringe-Serie Zwergen-Frauen eine prominente Position zugestehen will: Wir werden eine Zwergen-Königin an der Seite von König Durin (der wahrscheinlich von Game of Thrones-"Zwilling" Owain Arthur gespielt wird) kennenlernen. Sie trägt aktuell den Codenamen "Eira".

Wer diese unterirdische Königin spielen wird, ist zwar noch unbekannt, doch sie soll ein Trauerlied singen, während Behälter mit Feuer von anderen adeligen Zwergen getragen werden und an die Verstorbenen eines Höhleneinsturzes erinnern.

Amazons neue Herr der Ringe-Zwerginnen haben keine Bärte ... aber eine Sekte

Des Weiteren hat Fellowship of Fans erfahren, dass die Zwerginnen in Amazons Herr der Ringe-Serie keinen Vollbart haben werden. Das war eine Make up-Entscheidung, die Peter Jackson – wenn wir genau hinsehen – auch schon in Der Hobbit traf.

© Warner Herr der Ringe-Zwergin: Zwergen-Frau in Der Hobbit

Ungewöhnlich klingt außerdem, dass es eine religiöse Zwergen-Sekte geben soll, die in der ersten Staffel der Herr der Ringe-Serie auftaucht. Welchen Einfluss dieser Kult auf die Handlung haben wird, ist unklar. Doch zumindest auf unsere erste richtige Zwerginnen-Begegnung sollten wir nach dem Start der Amazon-Serie nicht allzu lange warten müssen. Denn diese sollen schon in den ersten zwei Episoden, bei denen J.A. Bayona Regie führt, vorkommen.

Die neue Mittelerde-Serie Der Herr der Ringe startet am 2. September 2022 bei Amazon Prime im Stream.

Was haltet ihr von einer stärkeren Beleuchtung der Zwergen-Frauen in Amazons Herr der Ringe-Serie?