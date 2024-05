Erst von Netflix gekillt und jetzt bei Disney+: Abgedrehte Fantasy-Serie schwängert One-Night-Stand mit Teufelsbaby

Mit Pauline kommt heute eine neue Fantasy-Serie der How to Sell Drugs Online (Fast)-Macher zu Disney+ und will euch mit irrwitzigen Wendungen davon überzeugen, dass Netflix sie zu früh aufgegeben hat.

Mit allen 6 Folgen startet heute die deutsche Fantasy-Serie Pauline bei Disney+ *. Die von den How to Sell Drugs Online (Fast)-Kreativen produzierte Erzählung hat eine bewegte Geschichte hinter sich, nachdem sie erst zu Netflix kommen sollte und dann kurz vor Drehstart von dem Streamer abgesägt wurde. Disney+ sprang als Retter in die Bresche und so könnt ihr die 1. Staffel ab heute vollständig schauen.

Fantasy-Serie Pauline will euch bei Disney+ den Teufel eintreiben

Eigentlich ist Lukas (Ludger Bökelmann), mit dem Pauline (Sira-Anna Faal) nach einer Online-Verklupplung ins Bett steigt, ja ganz süß. Aber sie will gerade keine Beziehungen, sondern lieber mit ihrem besten Freund Tony (Lukas von Horbatschewsky) abhängen und sich auf das Praktikum konzentrieren, das ihr ein Stipendium ermöglichen soll. Weil das Leben allerdings selten nach Plan verläuft, wird die junge Frau nach dem One-Night-Stand schwanger und muss feststellen, dass in ihrem Bauch kein gewöhnliches Kind heranwächst.

Disney+ Teuflischer One-Night-Stand: Pauline und Lukas

Wie sich herausstellt, ist Lukas nämlich der von seinem Familiengeschäft gelangweilte Sohn des Teufels. Folglich verleiht der Nachwuchs in Paulines Bauch der unwilligen Mutter-in-spe übernatürliche Kräfte, die allergisch auf Abtreibungsversuche und Anfeindungen von außen reagieren. Willkommen in der Coming-of-age-Fantasy-Serie Pauline.

Kurz und schmerzlos: Pauline ist neue deutsche Fantasy bei Disney+

Der Einfluss der How to Sell Drugs Online (Fast)-Schöpfer Matthias Murmann und Philipp Käßbohrer als ausführende Produzenten ist Pauline durchaus anzumerken, wenn sie mit Splitscreens und schnellen Schnitten ihre Erzählung vorantreibt. Ganz so pointiert wie Netflix' erfolgreiche rasante Drogen-Dramödie kommt die Fantasy-Serie zwar nicht daher, aber zwischen Dämon-Lovestory und Coming-of-Age-Überforderung mit Horror-Einschlag gibt es doch immer wieder einiges zu lachen.

Mit amüsant absurden Details erkämpft sich die Fantasy-Serie Pauline ihre eigene Nische der seit Rosemaries Baby ja nicht ganz neuen Schwangerschaftsgeschichte des potenziellen Anti-Christen. Hier darf von Anfang an angezweifelt werden, ob das stets in rot-schwarzen Schuhen auftretende Höllenpersonal wirklich die Bösen sind. Und darüber geschmunzelt werden, dass französische Satansbraten sich darüber beschweren, dass die Deutschen "das Böse" für sich gepachtet zu haben scheinen.

Pauline

Neben den gut aufgelegten Jungstars gibt Dimitrij Schaad (Die Känguru-Chroniken) einen witzigen Dämon, der halbtags als Priester arbeitet, und Andrea Sawatzki beweist nach Gwendoline Christie (Sandman) erneut, dass der Teufel ruhig weiblich sein darf. HtSDO(F)-Fans dürften sich außerdem über einen Gastauftritt ganz am Ende freuen.

Mit seinen sparsam, aber überzeugend eingesetzten Effekten, einem charmantem Cast sowie keinen übermäßig blutigen Wendungen ist Pauline ein netter Fantasy-Fix für zwischendurch ... der mit seinen 6 kurzen Episoden bei Disney+ unterhält, aber wohl weniger fürs Serien-Langzeitgedächtnis bestimmt ist.

Podcast: Die 15 besten Serienstarts im Mai bei Netflix, Disney+ und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Mai, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Unter den 15 Serien-Highlights findet ihr im Mai nicht nur die Rückkehr des Sci-Fi-Meilensteins Doctor Who bei Disney+ und die Netflix-Fortsetzung von Bridgerton, sondern auch einen Yellowstone-Ersatz mit Zeitreisen bei Amazon, einen fesselnden Multiversums-Thriller, Vampir-Horror und vieles mehr.

