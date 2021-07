Erste Robert Downey Jr.-Rolle nach Avengers 4 klingt komplett abgefahren – und kommt von Kultregisseur

Für sein erstes Schauspiel-Projekt nach Avengers: Endgame spielt Robert Downey Jr. gleich mehrere Rollen in einer neuen Serie. Für die Regie ist ein überragender Filmemacher an Bord.

Mit dem spektakulären MCU-Höhepunkt Avengers 4: Endgame verabschiedete sich Robert Downey Jr. nach über 10 Jahren von seiner Iron Man-Rolle. Zukünftig wollte sich der Schauspieler wieder neuen Herausforderungen widmen, wozu bisher eine komplett gescheiterte Dolittle-Neuauflage zählte, die vor Endgame abgedreht war.

Als nächstes dürfte der Star aber jetzt ein Projekt gefunden haben, in dem er sich so richtig austoben kann. In einer neuen Serie, die auf einem gefeierten Roman basiert, spielt Downey Jr. gleich mehrere Rollen auf einmal. Als Regisseur ist außerdem der großartige Park Chan-wook an Bord, was das Projekt direkt noch aufregender macht.

Robert Downey Jr. stürzt sich für Spionage-Thriller in Schauspiel-Exzess

Wie Deadline berichtet, spielt der Marvel-Star in der kommenden Serie The Sympathizer des Studios A24 und US-Qualitätssenders HBO mit. Die basiert auf dem Roman von Viet Thanh Nguyen, der von der Kritik gefeiert und 2016 mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurde. Die Handlung dreht sich um einen kommunistischen Spion zur Zeit des Kalten Kriegs, der französische und vietnamesische Wurzeln hat und in die USA ins Exil geschickt wird.

Während der Hauptdarsteller für die Serie noch gesucht wird, gibt es schon aufregende Details zur Besetzung von Robert Downey Jr. Der spielt nämlich nicht nur eine Rolle, sondern gleich alle Antagonisten der Serie.

Mit einem surreal wirkenden Kniff soll der MCU-Star so verschiedene Personen verkörpern, die Teil des amerikanischen Establishments sind. Dabei schlüpft Downey Jr. unter anderem in die Rolle eines Kongressabgeordneten, CIA-Agenten und Hollywood-Filmregisseurs.

Allein dadurch klingt The Sympathizer auf jeden Fall schon jetzt nach einem aufregenden, sehr abgefahrenen Projekt, das als Krönung von Park Chan-wook inszeniert wird.

Neue Serie mit Robert Downey Jr. ist in den richtigen Händen

Berühmt wurde der koreanische Regisseur Park Chan-wook vor allem durch seine intensive Rache-Trilogie, zu der Sympathy for Mr. Vengeance, Oldboy und Lady Vengeance gehören. Vor allem der zweite Teil der Reihe ist längst ein Kult-Meisterwerk, das mit unvergesslichen Bildern, melancholischer Stimmung und verstörender Härte begeistert.

Erfahrung im Spionage-Genre hat der Regisseur auch schon gesammelt. Zuletzt inszenierte Park Chan-wook in diesem Genre die Miniserie Die Libelle, die mit Black Widow-Star Florence Pugh in der Hauptrolle zwischen Drama und Thriller tänzelte. Die markante Bildsprache des Regisseurs war hier ebenfalls zu erkennen.

Einen Starttermin für The Sympathizer gibt es noch nicht. Allein durch die abgefahrene Beschreibung von Robert Downey Jr.s Rolle(n) und die Beteiligung von Park Chan-wook klingt die Serie aber schon jetzt nach einem Muss.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt.

