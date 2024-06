Erster Blick auf Marvel-Serie von Disney+, die schon 4 Mal umbenannt wurde

Das WandaVision-Spin-off über die von Kathryn Hahn gespielte Marvel-Hexe kommt mit großen Schritten auf uns zu. Nach mehreren Titelverwandlungen gibt es jetzt ein erstes Bild aus der Serie zu sehen.

Was den Titel des WandaVision-Ablegers über Agatha Harkness angeht, herrscht das reinste Hexen-Heckmeck. Nach sage und schreibe vier Umbenennungen landete das Disney+-Format schließlich beim zauberhaften Titel Agatha All Along, was man sich von Anfang an (!) hätte denken können. Auch wenn man damit die Meme-strapazierte Catchphrase der Serienfigur aufkocht.

Schon im Herbst 2024 soll das Format heraufbeschworen werden, doch bisher haben wir rein gar nichts aus der Marvel-Serie zu Gesicht bekommen. Das ändert sich jetzt.

WandaVision-Hexe meldet sich für Agatha All Along auf Disney+ zurück: So sieht das Ganze aus

Dank der US-Kolleg:innen von Empire erhalten wir einen ersten Blick auf die Serie Agatha All Along mit Kathryn Hahn, auch wenn es mit nur einem Exklusivbild etwas mager ausfällt:

Etwas ergiebiger ist da beinahe, was WandaVision-Schöpfer Jac Schaeffer über das Vorhaben zu sagen hatte, für das auch Patti LuPone, Sasheer Zamata, Debra Jo Rupp und Ali Ahn dem Cast-Zirkel beitraten:

Was sie gemeinsam haben, ist die Tatsache, dass sie zirkellose Hexen sind. Hexen werden durch Täuschung, Betrug, Bösartigkeit und Selbstsucht definiert. Was tut man also, wenn man eine Gruppe von ihnen hat, die solche Eigenschaften besitzen, aber sie müssen zusammenarbeiten?

Gleichzeitig wolle man gängige Hexen-Tropen hinterfragen – ähnlich, wie WandaVision TV-Sitcoms dekonstruiert hat. Schaeffer weiter:

Wir wollen mit Sicherheit keine eindimensionalen, furchtbaren Hexen. Es wird Momente geben, in denen Agatha ihr wahres Herz sehen.

Alle weiteren Infos zur Agatha-Serie findet ihr in unserem allumfassenden Alleswisser-Artikel.

