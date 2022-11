Die beste MCU-Serie geht weiter: Alle Infos zum WandaVision-Spin-off Agatha: Coven of Chaos – Cast, Trailer, Release & mehr

Nach WandaVision bekommt Kathryn Hahns fiese Hexe eine eigene Serie. Wir haben bis zum Start alle Infos zu Agatha: Coven of Chaos wie Cast und Release für euch.

Mit WandaVision wurde 2021 nicht nur das neue MCU-Serienuniversum auf Disney+ eröffnet. Die Geschichte rund um Elizabeth Olsens Marvel-Figur ist für uns auch bis heute noch die beste MCU-Serie. Da ist es umso besser, dass bereits ein Spin-off zu WandaVision angekündigt wurde.

Agatha Harkness (Kathryn Hahn), die sich in der Hauptserie von der lieben Nachbarin Agnes zur hinterhältigen Hexe wandelt, bekommt ihre eigene Serie. Bis zum Disney+-Start von Agatha: Coven of Chaos versorgen wir euch mit allen wichtigen Infos wie Cast, Release, Trailer & Co. Der Artikel wird regelmäßig um neue Informationen ergänzt und aktualisiert.

Schaut hier noch unser WandaVision-Interview mit Elizabeth Olsen:

WandaVision - Moviepilot Interview (Deutsch)

Release: Wann startet Agatha: Coven of Chaos auf Disney+?

Das Spin-off zu WandaVision wird zur kommenden Phase 5 im MCU gezählt. Ein genauer Veröffentlichungstermin steht noch nicht fest. Die Serie soll bis jetzt im Winter 2023 erscheinen.

Cast: Wer gehört zur Besetzung von Agatha: Coven of Chaos?

Für den WandaVision-Ableger wird Kathryn Hahn natürlich in ihrer Paraderolle als Agatha Harkness zurückkehren. Aus der Hauptserie ist außerdem Emma Caulfield als Dottie wieder dabei.

Zum Cast von Agatha: Coven of Chaos gehören bislang noch:

Gibt es Trailer zu Agatha: Coven of Chaos?

Da sich die Disney+-Serie noch in einem so frühen Produktionsstadium befindet, gibt es noch keinen Trailer zu Agatha: Coven of Chaos.

Plot: Was ist die Handlung von Agatha: Coven of Chaos?

Handlungsdetails zu dem WandaVision-Spin-off sind noch nicht bekannt. Am Ende der Hauptserie wurde die böse Hexe im finalen Kampf gegen Wanda von der Marvel-Heldin bezwungen. Zuletzt war sie wieder in ihrer Agnes-Persönlichkeit eingesperrt. Im Spin-off wird sich die Antagonistin aber sicher befreien und neue fiese Pläne schmieden.

