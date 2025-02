Erster He-Man-Realfilm nach fast 40 Jahren besetzt Fantasy-Heldenrolle, die noch nie in Live-Action zu sehen war

Nach He-Man und Skeletor werden immer mehr Helden- und Schurkenrollen für das neue The Masters of the Universe besetzt. Für einen Neuzugang ist es die Live-Action-Premiere.

Was als glorifizierte Spielzeugreklame in den 80er Jahren begann, ist mittlerweile ein unübersichtliches Fantasy-Franchise. Die Rede ist von He-Man und den Masters of the Universe, die mit Dolph Lundgren in der Hauptrolle erst ein Mal in Live-Action-Form auf der Leinwand zu sehen waren. Die übrigen Abenteuer bestehen aus Cartoon-Formaten.

Das soll sich jetzt ändern mit einem neuen Masters of the Universe-Realfilmprojekt, das bei Netflix scheiterte und sich mittlerweile bei Amazon in Arbeit befindet. Neben Nicholas Galitzine (Als du mich sahst) als He-Man und Jared Leto (Morbius) als Skeletor wurde jetzt ein weiterer Held besetzt, den wir bisher nur als Action- und Zeichentrickfigur kennen.

He-Man-Realfilm von Amazon besetzt Fantasy-Heldenfigur Ram Man

Lasst euch von seinem harten Äußeren nicht in die Irre führen: Ram Man ist einer von den Guten, der zusammen mit He-Man, Teela und Man-At-Arms gegen Skeletors Schergen ankämpft. Besetzt wurde der menschliche Rammbock laut Hollywood Reporter mit Jon Xue Zhang, den man unter anderem aus der Netflix-Serie The Brothers Sun kennt. Danny Trejo vertonte das unerschütterliche Schwergewicht zuletzt in der Netflix-Serie Masters of the Universe: Revelation.

Weitere Neuzugänge sind Sasheer Zamata (Agatha All Along) als Suzie und Christian Vunipola (Miguel Wants to Fight) als Hussein. Zu den prominenteren Beteiligten, die viele von euch bestimmt in der Spielzeugkiste hatten, zählen Alison Brie (GLOW) als Evil-Lyn, Idris Elba (Luther) als Man-At-Arms, Camila Mendes (Riverdale) als Teela und Jóhannes Haukur Jóhannesson (Game of Thrones) als Fisto.

Wer steckt hinter dem neuen He-Man-Film und wann kommt er raus?

Bumblebee-Regisseur Travis Knight inszeniert im Auftrag der Amazon MGM Studios ein Drehbuch von Chris Butler (Kubo). Der Masters of the Universe-Filmstart ist für den 5. Juni 2026 eingeplant.



Die Story dreht sich diesmal (gerüchteweise) um einen zehnjährigen Prinz Adam, der getrennt vom Zauberschwert auf der Erde landete. 20 Jahre später bekommt er das magische Artefakt zurück und wird zu He-Man, um seinen Heimatplaneten Eternia zu retten.