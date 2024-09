Erster He-Man-Realfilm nach fast 40 Jahren besetzt Fantasy-Schurkenrolle – aber es ist nicht Skeletor

Das neue Live-Action-Abenteuer von He-Man und den Masters of the Universe nimmt allmählich Gestalt an. Nach der He-Besetzung steht jetzt auch ein Schurkinnen-Casting fest.

Für viele Kids der 80er zählte die glorifizierte Spielzeugreklame von He-Man zur regelmäßigen Cartoon-Diät. Demensprechend nostalgisch sind viele heute noch, was die Masters of the Universe angeht. Nach dem Dolph Lundgren-Film von 1987 soll es nach jahrelangem Hin und Her nun endlich einen neuen Realfilm geben.

Prinz Adam aka He-Man wurde für die Produktion von Amazon MGM und Mattel Films bereits mit Nicholas Galitzine (Als du mich sahst) besetzt. Nun fehlen nur noch Feind:innen wie Verbündete – und eine böse Rolle ging jetzt an einen Serien-Superstar.

Alison Bree wird für Masters of the Universe zur Fantasy-Schurkin

Nein, der Film fährt keinen weiblichen Skeletor auf (so weit wir wissen), aber die erste Gegenspielerin für He-Man ist eine Frau. Laut The Hollywood Reporter ging die Rolle der bösen Zauberin Evil-Lyn an Serienstar Alison Brie, die man aus Formaten wie Community, Mad Men und GLOW kennt.

Mit einem Namen wie Evil-Lyn stand der Zauberin vermutlich nur die böse Berufslaufbahn auf Eternia offen und so wird sie mit ihrem Zauberstab bewaffnet zur rechten Hand von Oberknochenkopf Skeletor. Mit ihm und seinen Schergen bekommt Prinz Adam es zu tun, nachdem ihn das Zauberschwert in den muskulösen Helden mit dem männlichsten Namen aller Zeiten verwandelt. Das Schicksal Eternias steht wie immer auf dem Spiel.

Bumblebee-Regisseur Travis Knight übernahm die Inszenierung und arbeitet mit einem Drehbuch von Chris Butler (Kubo). Der He-Man-Filmstart ist für den 5. Juni 2026 eingeplant.

Ehe Amazon sich einschaltete, war Netflix übrigens die letzte Heimat des nächsten Live-Action-He-Man. Man verbrannte sogar ganze 30 Millionen US-Dollar, ehe man sich vom Fantasy-Vorhaben trennte.

Apropos Netflix und kostspielige Genre-Filme ...

