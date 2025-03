Erster Shrek 5-Trailer spaltet die Fans mit großen Änderungen: "Brecht das ganze Ding ab"

Der erste kurze Teaser zu Shrek 5 ist erschienen und versetzt Fans in Aufruhr. Die Community bringt dem neuen Animationsstil sowohl Freude wie extreme Wut entgegen.

Für Millionen von Menschen ist ein grüner Oger aus dem Sumpf eine liebgewonnene Kindheitserinnerung. Die Erwartungen an die Zukunft der Shrek-Reihe sind dementsprechend hoch, und die Emotionen zum ersten Shrek 5-Teaser kochen online über: Wie sich im kurzen Einblick zeigt, haben die Macher den Animationsstil verändert. Viele langjährige Fans verärgert die Entwicklung. Und sie haben bereits eine Lösung.

Shrek 5-Änderung treibt Fans zur Raserei: "Einfach respektlos"

"Einfach respektlos", heißt es auf X etwa, oder "brecht das ganze Ding ab". Ein Fan bezeichnet die Animation als "kompletten Murks". Weitere Gleichgesinnte wollen die Macher bereits zwingen, die Änderungen rückgängig zu machen. Und zwar nach Sonic the Hedgehog-Vorbild.

2019 reagierten die Macher des ersten Sonic-Films mit neuen Designs, nachdem wütende Fans eine Online-Kampagne gegen den ersten Animationsentwurf auf die Beine gestellt hatten. Manche Shrek-Fans wollen einen solchen Sturm der Entrüstung jetzt erneut entfesseln: "Wenn wir es einmal geschafft haben, können wir es wieder tun", schreibt einer von ihnen mit Bezug auf die Figur des blauen Videospiel-Igels. Sogar der offizielle TikTok-Account der Sonic-Filmreihe bot den Konkurrenz-Animatoren jetzt höhnisch seine Hilfe an.

Manche Shrek-Fans verteidigen die Änderungen von Teil 5

Einige Community-Mitglieder empfinden die Veränderungen aber auch als Verbesserung – oder bringen ihnen zumindest keinen Hass entgegen. "Shrek 5 sieht doch gar nicht so schlecht aus", schreibt ein Fan. "Sorry, aber ich mag dieses Design", gesteht ein weiterer in einem Kommentar, der 16.000 Likes bekommen hat.

Einige Stimmen werfen den Kritiker:innen darüber hinaus Heuchelei vor: "Ihr tut so, als sei das neue Design [eine Katastrophe], aber vor drei Jahren haben sie dasselbe gemacht und es hat euch gefallen", heißt es über Bildern aus der Der gestiefelte Kater-Reihe. Sich über die Veränderungen einer Kindheitserinnerung zu ärgern, sei in etwa so, als kritisiere man als Erwachsener den Geschmack von Babybrei, suggeriert ein zweiter Fan.

Was genau wurde für Shrek 5 verändert?

Aber wie groß sind die Änderungen im ersten Shrek 5-Teaser wirklich? Auf den ersten Blick lassen sich mehrere Unterschiede im Design entdecken:

Die Augen der Figuren liegen näher beieinander und sind größer als vorher

Die Münder der Figuren sind kleiner

Die Haare von Fiona (Originalstimme: Cameron Diaz) erscheinen voluminöser

Manche fragen sich darüber hinaus, was mit den anderen Kindern von Shrek (Mike Myers) und Fiona passiert ist: Schließlich kamen bereits in Shrek 3 die Drillinge des Paares zur Welt. Zu sehen ist im neuen Trailer allerdings nur eine Tochter, die überraschenderweise im Original von Zendaya gesprochen wird.

Wann kommt Shrek 5 ins Kino?

Shrek 5 soll offiziell am 23. Dezember 2026 ins Kino kommen.