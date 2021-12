Erster Trailer zur neuen The Witcher-Serie fesselt dank Action-Star auch ohne Henry Cavill

Kaum ist die zweite Staffel The Witcher auf Netflix, kommt Nachschub: Der erste Trailer zur Prequel-Serie The Witcher: Blood Origin packt mit jeder Menge Action.

Henry Cavill bekommt Gesellschaft: Nicht nur gesellen sich in The Witcher Staffel 2 ganze 4 neue Hexer zu ihm, die Prequel-Serie The Witcher: Blood Origin erzählt die Abenteuer des allerersten Hexers. Nun ist der Trailer da und bietet genau die Art von Action, auf die Fans bereits hingefiebert haben dürften.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu The Witcher: Blood Origins an

The Witcher Blood Origin - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Action-Star 1200 Jahre vor Henry Cavill: Darum geht's in The Witcher: Blood Origin

Denn wie der Trailer zur neuen The Witcher-Serie anschaulich zeigt, schöpft Action-Star Michelle Yeoh (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) hier komplett aus dem Vollen: In schön choreographierten Sequenzen lehrt sie als Schwertelfe Scian ihre Feind:innen das Fürchten. Und die sind zahlreich.

War die Welt der Original-Serie schon nicht besonders heimelig, so gilt das nämlich insbesondere für The Witcher: Blood Origins. 1200 Jahre vor Geralts Abenteuern stürzen die Welten von Elfen, Menschen und Monstern in einem kosmischen Ereignis zusammen. In der Folge erobern die Menschen das Reich der Elfen und zerstören dabei blutrünstig deren Kultur.

Scian ist in dem ganzen Schlamassel allerdings nicht allein: Auch Krieger Fjall (Laurence O'Fuarain), Prinzessin Merwyn (Mirren Mack) oder Elfen-Kollegin Eile (Sophia Brown) versuchen in der radikal veränderten Welt zu überleben. Nach dem Trailer zu urteilen, wird das kein Zuckerschlecken.

Wann kommt The Witcher: Blood Origin zu Netflix?

Einen Netflix-Start besitzt das The Witcher-Prequel noch nicht. Wir gehen aber davon aus, dass sie im Laufe des Jahres 2022 vom Streamingdienst veröffentlicht wird.

Mehr neue Serien(-staffeln) im Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Dezember

Serien-Fans können sich zur Weihnachtszeit und zu Silvester auf jede Menge Highlights freuen.

Welche 20 Starts ihr diesen Monat im Streaming-Bereich nicht verpassen dürft, erfahrt ihr in unserer Übersicht zu den aufregenden Neuerscheinungen bei Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Sky, RTL+ und der ARD-Mediathek.



