Eine der erfolgreichsten deutschen Serien geht weiter: Das erste Bild zu Babylon Berlin Staffel 5 teast unheilvolles Finale

3 Jahre nachdem die 4. Staffel von Babylon Berlin ihre Premiere feierte, dürfen sich Fans auf neue Folgen freuen. Das erste Bild zu Staffel 5 teast das unheilvolle Finale.

Seit ihrer Premiere im Jahr 2017 avancierte Babylon Berlin zur erfolgreichsten deutschen Serie aller Zeiten und sorgte auch international für Schlagzeilen. Nach vier Staffeln steht die Adaption der Bestseller-Romanreihe von Volker Kutscher nun mit ihrem fünften Streich in den Startlöchern, der die Serie gleichzeitig abschließen soll. Das erste Bild verspricht schon jetzt ein unheilvolles und episches Finale.

Volker Bruch ist auf dem ersten Bild zu Babylon Berlin Staffel 5 als Gereon Rath zurück

Das erste Bild zur 5. und finalen Staffel zeigt Volker Bruch in seiner Rolle als Ermittler Gereon Rath, der in der Silhouette nur als Schatten vor einem hellen Lichtstrahl zu sehen ist. Die mysteriöse Atmosphäre kündigt die unheilvollen neuen und letzten Folgen an, in denen nicht nur Rath einmal mehr zwischen die Fronten der Gesellschaft gerät, sondern ganz Deutschland.

Schaut euch das Bild an, das exklusiv vom Hollywood Reporter geteilt wurde:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die finale Staffel nimmt sich dem Roman Märzgefallene * an und bringt die Handlung ins Deutschland des Jahres 1933, das kurz vor der Machtübertragung auf die Nazis steht. Nachdem Gereon wie spurlos vom Erdboden verschwindet, muss Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) in einer Reihe von Fällen um Kriegsveteranen ermitteln, die Verbindungen zu Gereons Vergangenheit und die des neuen Reichskanzlers, Adolf Hitler, zu haben scheinen.

Die acht Episoden der Finalstaffel werden die fünf Wochen vom 30. Januar 1933, an dem Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde, bis zum 5. März 1933 umfassen, an dem die verhängnisvollen letzten Wahlen vor der endgültigen Machtübertragung stattfanden. Tom Tykwer, der gemeinsam mit Achim von Borries und Hendrik Handloegten für Regie und Drehbücher der Serie verantwortlich zeichnet, verriet gegenüber dem Hollywood Reporter, dass diese Zeit jede einzelne Figur herausfordere:

Es gibt das Klischee, dass alle Deutschen nur darauf gewartet haben, Nazis zu werden. Das stimmt nicht, die Realiät war, dass die Gesellschaft entzweit wurde. Es gab hunderttausende von Menschen, die fast jeden Tag auf die Straßen gegangen sind um gegen Hitler zu demonstrieren, bevor er gewählt wurde ... Jede Figur [in der Serie] wird sich dazu positionieren müssen.

Wann kommt Babylon Berlin Staffel 5?

Die 5. Staffel von Babylon Berlin wird voraussichtlich noch bis Herbst 2025 gedreht, wie uns unter anderem Reinhold Gräf-Darsteller Christian Friedel im Interview verriet. Daraufhin folgt eine umfangreiche Postproduktion.

Eine Veröffentlichung scheint ab Sommer 2026 wahrscheinlich, bestätigt wurde dies jedoch noch nicht. Nach dem Ausstieg von Sky wird das Finale voraussichtlich direkt bei der ARD im Free-TV ausgestrahlt.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.