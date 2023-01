Erstes großes Fantasy-Epos 2023: Neuer Trailer entfesselt Monster, Untote und Chris Pine

Nach der Herr der Ringe-Serie bei Amazon kündigt sich das nächste Fantasy-Epos wieder für die große Leinwand an. Wir haben den neuen Trailer zu Dungeons and Dragons: Ehre unter Dieben für euch.

Zuletzt wirkte es, als wären die großen Fantasy-Stoffe ins Fernsehen abgewandert. Selbst das neueste Mittelerde-Abenteuer wurde in Form einer Serie erzählt, obwohl die Filme Anfang der 2000er Jahre zusammen mit Harry Potter den Fantasy-Boom im Kino ausgelöst haben. Zwei Dekaden später sieht das jedoch anders aus.

Während sich Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht bei Amazon ausbreitet, wittert ein anderes Fantasy-Franchise seine Chance, den Kinothron zu erklimmen: Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben. Es handelt sich um eine Verfilmung des gleichnamigen Tabletop-Rollenspiels. Was wir uns davon erwarten dürfen, zeigt der neue Trailer.



Neuer Dungeons & Dragons-Trailer verspricht extrem kurzweilige Fantasy-Action

Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben - Trailer 2 (Deutsch) HD

Dungeons and Dragons: Ehre unter Dieben wartet mit reichlich Action und Monstern auf, während Chris Pine als musikalisch begabter Dieb ein Team an Kriminellen um sich schart. Dazu gehören die Barbarin Holga (Michelle Rodriguez), der Zauberer Simon (Justice Smith), die Druidin Doric (Sophia Lillis) und der Paladin Xenk (Regé-Jean Page). Als Gegenspieler tritt ein sehr gut aufgelegter Hugh Grant in Erscheinung.

Ausgehend vom neuen Trailer könnte uns ein überaus unterhaltsames Fantasy-Action-Abenteuer erwarten. Besonders spannend: Der neue Dungeons & Dragons-Film soll zum Start eines neuen Cinematic Universe werden. Der Streaming-Dienst Paramount+ hat einer Spin-off-Serie bereits grünes Licht gegeben. Wir sind gespannt, ob es den kreativen Köpfen hinter der ambitionierten Unternehmung gelingt, ein D&DCU zu launchen.

Wann startet Dungeons & Dragons im Kino?

Lange müssen wir auf Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben nicht mehr warten. Am 10. März 2023 feiert der Film beim South by Southwest seine Weltpremiere. Wenige Wochen später, am 30. März 2023, startet er in den deutschen Kinos.

