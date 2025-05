Erstmals bei Amazon Prime: Abgefahrenes Horror-Phänomen, das noch dieses Jahr fortgesetzt wird

Im Prime-Abo streamt ab jetzt die Verfilmung eines Videospiel-Hits, die an den Kinokassen extrem erfolgreich war. Teil 2 ist schon im Kasten und startet noch 2025.

Schon 2015 wurde erstmals eine Verfilmung des beliebten Indie-Videospielerfolgs Five Nights at Freddy's angekündigt. 2023 lief der geschätzt 20 Millionen teure Film zum Gaming-Phänomen dann im Kino – und wurde mit einem weltweiten Einspielergebnis von fast 300 Millionen Dollar zum Kassenschlager.

Falls ihr die Five Nights at Freddy's-Adaption noch nicht gesehen habt oder jetzt nochmal schauen wollt, braucht ihr nur ein Amazon Prime-Abo *. Hier streamt der Horrorfilm jetzt erstmals in der Flat. Auf Teil 2 müssen Fans auch nicht mehr allzu lange warten.

Horror-Sensation neu bei Amazon Prime: Darum geht es in Five Nights at Freddy's

In der Verfilmung von Regisseurin Emma Tammi beginnt Mike (Josh Hutcherson) einen neuen Job als Sicherheitsmann im seit Jahren ausgestorbenen Erlebnisrestaurant "Freddy Fazbear's Pizza". Hier waren in den 80ern vor allem animatronische Tiermaskottchen wie Freddy und Bonnie angesagt. Nach dem Beginn seiner Schicht häufen sich vor Mike jedoch seltsame Ereignisse und schnell geht es für ihn ums pure Überleben.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Five Nights at Freddy's:

Five Nights at Freddy's - Trailer 2 (Deutsch) HD

Die Spielereihe Five Nights at Freddy's begann 2014 als Point-and-Click-Abenteuer. Bis 2024 ist das Franchise durch den Erfolg auf ein großes Universum herangewachsen, das mit Hauptteilen, Spin-offs und Erweiterungen auf gut 30 Titel kommt. Durch die große Fangemeinde war es keine komplette Überraschung, dass die erste Verfilmung an den Kinokassen viel Geld einspielt.

Five Nights at Freddy's 2 startet im Dezember 2025 im Kino

Fans müssen sich noch bis zum 4. Dezember 2025 gedulden. Dann startet das Sequel zum Horror-Hit in den deutschen Kinos. In Five Nights at Freddy's 2 kehren Stars aus dem ersten Teil wie Josh Hutcherson, Elizabeth Lail und Matthew Lillard vor der Kamera zurück.

Den Teaser-Trailer zur Horror-Fortsetzung könnt ihr hier schauen:

Five Nights at Freddy's 2 - Teaser Trailer (Deutsch) HD

