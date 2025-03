Erstmals bei Amazon Prime: Packender Action-Thriller mit Gerard Butler ist ein 30-stündiger Überlebenskampf

Ab sofort könnt ihr bei Amazon Prime einen Action-Thriller mit Gerard Butler in der Hauptrolle schauen, den es noch nie zuvor bei dem Streaming-Dienst im Abo gab. Euch erwarten zwei Stunden Spannung.

Anfang des Jahres war Gerard Butler mit Criminal Squad 2 auf der großen Leinwand vertreten. Nun kommt er mit einem noch relativ jungen Film ins Streaming-Angebot von Amazon Prime. Erstmals im Abo könnt ihr ab sofort den 2023 erschienenen Action-Thriller Kandahar schauen, der auf einer wahren Geschichte basiert.

Kandahar bei Amazon Prime: Gerard Butler kämpft zwei Stunden lang in der Wüste ums Überleben

In Kandahar schlüpft Gerard Butler in die Rolle des Black-Ops-Agenten Tom Harris, der eine Undercover-Mission erhält: Er soll das iranische Atomprogramm sabotieren. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen fliegt seine Tarnung auf. In letzter Sekunde kann er nach Afghanistan flüchten, wo am Flughafen von Kandahar ein Flieger auf ihn wartet.

Doch ganz so einfach, wie diese Flucht auf den ersten Blick wirkt, ist sie nicht. Harris hat nur 30 Stunden Zeit, um die Strecke von 400 Meilen bis zum Flughafen zurückzulegen. Zudem wird er von verschiedenen Parteien verfolgt: Neben einem iranischen Spezialkommando und den Taliban gehören dazu diverse Geheimdienste.

Hier könnt ihr den Trailer zu Kandahar schauen:

Kandahar - Trailer (Deutsch) HD

Trotz der vielen Parteien, die mit unterschiedlichen Motiven in den Geschehnissen von Kandahar mitmischen, gestaltet sich der Film als geradliniger Action-Thriller mit einer klaren Richtung. Ein Wettlauf gegen die Zeit, dessen Rahmen exakt abgesteckt ist: Regisseur Ric Roman Waugh weiß das zu seinem Vorteil zu nutzen.

Gerard Butler und Kandahar-Regisseur Ric Roman Waugh sind ein eingespieltes Action-Team

Im Grunde folgen wir einer zweistündigen Verfolgungsjagd, die uns durch die Wüste führt und keinen Stillstand zulässt. Waugh, der mit Butler bereits Greenland und Angel Has Fallen ins Kino gebracht hat, setzt alles daran, dass sein Film ein konstantes Level an Spannung hält, selbst wenn man weiß, wie die Geschichte ausgeht.

Kandahar streamt seit dem 28. März 2025 bei Amazon Prime im Abo. Darüber hinaus steht die nächste Zusammenarbeit von Butler und Waugh fest: Letztes Jahr drehten sie die Fortsetzung zu Greenland, die womöglich dieses Jahr ins Kino kommt. Bislang wurde kein Startdatum verkündet, doch das kann nur noch eine Frage der Zeit sein.