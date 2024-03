Erstmals bei Netflix: Das Finale der besten John Wick-Konkurrenz ist genauso hart wie die Keanu Reeves-Action

Denzel Washington kehrt in seiner Equalizer-Rolle zurück. Ab sofort gibt es auf Netflix den dritten Teil der knallharten Action-Reihe, die auch John Wick-Fans gefällt.

John Wick zählt nicht nur dank Keanu Reeves zu den besten Action-Filmreihen der vergangenen Jahrzehnte und diente als Inspiration für viele Genre-Mitstreiter. Darunter fällt auch die The Equalizer-Reihe, die erst im vergangenen Jahr mit dem dritten Teil abgeschlossen wurde.

Netflix nimmt nun das Finale der Trilogie ins Programm auf. All diejenigen, die ein Abo bei dem Streamingdienst besitzen, können ab sofort The Equalizer 3 - The Final Chapter anschauen und sich selbst davon überzeugen, ob Denzel Washington eine genauso gute Figur macht wie Keanu Reeves.

The Equalizer 3 muss sich vor Keanu Reeves' John Wick-Action nicht verstecken

Eigentlich hat Robert McCall (Washington) sein Agentenleben hinter sich gelassen. Doch während seines Ruhestands in Süditalien gerät er erneut in verbrecherische Machenschaften. Nachdem er schwer verwundet in ein Dorf gebracht wird, muss er feststellen, dass die Gemeinde von einem lokalen Clan terrorisiert wird.

Sony The Equalizer 3 - The Final Chapter

McCall steht also vor der Aufgabe, ein letztes Mal zur Waffe zu greifen und sich einer ganzen Kleinarmee von Gangstern in den Weg zu stellen. Die Zuschauenden können also an einer ganzen Menge Action nach John Wick-Art erfreuen.

McCall erhält außerdem die Hilfe von CIA-Analystin Emma, die von Dakota Fanning gespielt wird. Für sie und Denzel Washington ist es das erste Mal seit 20 Jahren, dass sie wieder gemeinsam vor der Kamera stehen.

Auf Netflix: The Equalizer 3 gilt als bester Teil der Reihe

Auf mehreren Wertungsplattformen wie Metacritic oder Rotten Tomatoes gilt The Equalizer 3 als bester Teil der Reihe. Gelobt werden vor allem die starke Leistung Washingtons und die gelungene Inszenierung des italienischen Schauplatzes. Zudem fühlt sich der dritte Teil manchen Stimmen zufolge deutlich bombastischer an als seine Vorgänger.

Die The Equalizer-Reihe kann sich in Sachen Einspielergebnis nicht ganz mit dem John Wick-Franchise messen (via The Numbers ). Dank vergleichsweise niedrigen Budgets schafft es die Action-Filmreihe aber dennoch, profitabel zu bleiben.

