Erstmals im Streaming-Abo: Einer der bisher besten Filme des Jahres, der euch in 90 Minuten zum Lachen bringt und zu Tränen rührt

Es ist einer der bisher besten Filme des Jahres und hat einen wohlverdienten Oscar im Gepäck. Nur 3 Monate nach Kinostart kommt er jetzt ins Streaming-Abo zu Disney+.

Die Oscars sorgten dieses Jahr für ein paar erwartete Gewinner:innen und einige größere Überraschungen. Bei einer Kategorie waren sich jedoch fast alle schon Monate vorher einig, wer den begehrten Goldjungen sein Eigen nennen wird. Denn Succession-Star Kieran Culkin nahm in der Award-Season so ziemlich jeden Preis als Bester Nebendarsteller mit nach Hause, den es zu vergeben gab. So bekam er schließlich auch den Oscar verliehen – und das vollkommen zurecht.

Von seiner preisgekrönten Performance könnt ihr euch jetzt im Streaming-Abo selbst überzeugen. Denn A Real Pain zieht nur drei Monate nach Kinostart bei Disney+ ins Programm ein.

A Real Pain bei Disney+: Darum geht es in der Tragikomödie mit Kieran Culkin und Jesse Eisenberg

In A Real Pain wollen die beiden US-amerikanischen Cousins David (Jesse Eisenberg) und Benji (Kieran Culkin) ihrer kürzlich verstorbenen jüdischen Großmutter die letzte Ehre erweisen, die in Polen aufgewachsen war und den Holocaust überlebt hatte. So schließen sie sich einer Reisegruppe durch die ehemals von Nazis besetzte Region an, bevor sie zum Elternhaus ihrer Oma aufbrechen.

Schaut hier einen Trailer zu A Real Pain:

A Real Pain - Trailer (Deutsch) HD

Nachdem die beiden in ihrer Jugend ein enges Verhältnis gehabt hatten, könnten sie all die Jahre später nicht unterschiedlicher sein. Denn der neurotische David hat ein geregeltes Leben in New York, während der freigeistige Benji von einem Moment in den anderen lebt. Während sie sich auf ihrer Reise mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen müssen, prallen ihre Persönlichkeiten immer wieder auf schmerzhafte Weise aneinander.

A Real Pain im Stream: Eine kurzweilige und berührende Geschichte um Familie, Freundschaft und Trauer

In seiner zweiten Regiearbeit inszeniert Jessie Eisenberg hier eine Momentaufnahme der Konfrontation zweier durchweg unterschiedlicher Menschen in einer familiären wie freundschaftlichen Dynamik, die sich immer wieder in komödiantischen Höhen und tragischen Tiefen entlädt.

Der Film wird seinem Titel mehr als gerecht, wenn wir schmerzlich mit ansehen müssen, wie Benji dem zurückhaltenden David regelmäßig ins Wort fällt und seine Bedürfnisse überfährt. Ebenso bleibt David über weite Strecken des Films unfähig, diese ordentlich zu kommunizieren.

Eisenberg und Culkin spielen ihre Paraderollen dabei so überzeugend, dass man beginnt zu glauben, die beiden hätten hier womöglich ihr echtes Leben ablichten lassen. Vor allem dieses Verhältnis trägt den Film mit Leichtigkeit durch seine kurzweiligen 90 Minuten. Die sich immer wiederholenden Klavierklänge Chopins untermalen dabei treffend die sich immer wiederholende Dynamik der beiden eigensinnigen Figuren, die in verschiedensten Variationen bis aufs Äußerste durchgespielt wird.

Auch wenn uns der Film ein paar wenige klare Aussprachen und erschütternd tiefe Einblicke hinter die Fassade seiner Figuren gewährt, bleibt am Ende die Frage, ob diese Konfrontation tatsächlich irgendetwas für irgendjemanden geändert hat. Aber vielleicht muss sie das auch nicht, denn so einfach ist das echte Leben schließlich ebenfalls nicht. So berührend wie unterhaltsam ist die Reise der beiden aber allemal. Ihr könnt euch ab sofort bei Disney+ selbst davon überzeugen.

