Erstmals im Streaming-Abo: Genialer Abschluss der fantastischen Trilogie einer Meisterregisseurs, die kaum jemand kennt

Manche Trilogien erzählen nicht eine Geschichte, sondern drei, verbunden durch einen roten Faden. Unser Streaming-Tipp von Meisterregisseur Paul Schrader zeigt, wie das geht.

Bei legendären Trilogien denken die meisten vermutlich an so etwas wie Sam Raimis Spider-Man-Reihe oder Krieg der Sterne. An die Epen, die mit denselben Helden eine große Geschichte erzählen. Doch für Filmfans gibt es auch jene Trilogien, die thematisch zusammengehören und eher ein Gesamtkunstwerk ergeben, wie Edgar Wrights blutig-satirische Cornetto-Trilogie.



Eine solche thematische Trilogie hat Meisterregisseur Paul Schrader mit First Reformed, The Card Counter und dem großen Finale, Master Gardener, geschaffen. In all diesen Filmen setzt er sich in ebenso grausamen wie sinnlichen Momenten und Bildern mit den wirklich harten Themen der Menschheit auseinander. Das Ergebnis ist ein Meisterwerk, dessen finalen Teil ihr ab heute erstmals im Streaming-Abo bei Sky sehen könnt.



In Master Gardener auf Sky wird ein unscheinbarer Gärtner mit seiner grauenhaften Vergangenheit konfrontiert



Narvel Roth (Joel Edgerton) ist ein unscheinbarer Mann mit einer ruhigen, aufbauenden Art und einer blühenden Leidenschaft (wenigstens ein Wortspiel musste sein) fürs Gärtnern. Er kümmert sich liebevoll und mit fast schon militärischer Disziplin um die weitläufige Gartenanlage von Gracewood Gardens, einem alten Südstaaten-Anwesen.



Das Anwesen gehört Norma Haverhill (Sigourney Weaver), die sich Narvel sowohl als Gärtner als auch als Liebhaber hält. Über seine Vergangenheit, die ihm in unter der Arbeitskleidung verborgenen Tattoos auf die Haut geschrieben steht, schweigen beide. So geht alles seinen friedlichen Gang, bis Norma ihre Großnichte Maya (Quintessa Swindell) aufnimmt. Sie soll unter Narvel in die Lehre gehen und sich eine Zukunft aufbauen.



LEONINE Joel Edgerton und Sigourney Weaver in Master Gardener

Narvel und Maya entwickeln trotz eines unterkühlten Anfangs bald ein gewisses Vertrauen zueinander. Doch je näher Maya ihrem Ausbilder kommt, desto näher kommt sie auch seiner geheimen Vergangenheit voller Hass, Gewalt und Scham. Die zerbrechliche Beziehung der beiden entwickelt sich bald zum gefährlichen Pulverfass.



Master Gardener ist der krönende Abschluss für eine Trilogie, in der Paul Schrader sein absolutes Genie beweist

Die Trilogie ist im Überblick ein buchstäblich starkes Stück – mit Ethan Hawkes monumentaler Leistung und einer Kritikerwertung von 94% auf Rotten Tomatoes für First Reformed, gefolgt von einem fesselnden Oscar Isaac und einer 87%-Wertung für The Card Counter. Master Gardener fällt mit seinen 71% ein wenig ab, ist aber auch der wohl provokanteste und kontroverseste Teil der Reihe.



Master Gardener ist als Abschluss ein mutiges Manifest über Rassismus und die einfach nicht enden wollende amerikanische Geschichte, über Macht und Machtmissbrauch, über gelehrten und gelebten Hass. Doch es ist auch eine Geschichte über die unendliche Kraft von Vergebung, Liebe und Buße, herzzerreißend gespielt von Joel Edgerton und einer starken Quintessa Swindell.

LEONINE Master Gardener

Dabei wählt Schrader seine Bilder wie auch in den Vorgängerfilmen so präzise, leise und subtil, dass sie einen beinahe hypnotischen Sog entwickeln. Das große, weltzerstörende Drama steckt hier nicht im Brutalen, sondern im Alltäglichen, Stillen. Schmerz und Trauma, die sich über Jahre in einem Menschen angesammelt haben und nun jede Bewegung diktieren. Die wenigen Momente der Sinnlichkeit machen alles umso bitterer.



Schrader liefert über eine ganze Trilogie hinweg Stunden an Stoff zum Nachdenken über alles, was Menschen falsch machen können. Doch gerade durch Master Gardener entlässt er uns mit einem hellen, warmen Funken Hoffnung, dass wir bereits im eigenen Garten, im eigenen Umfeld anfangen können, alles zu ändern.



Wer sich von Master Gardener in seinen Bann ziehen lassen will, kann das ab jetzt im Streaming-Abo bei Sky.



