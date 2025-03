Es gibt noch Hoffnung auf das nächste Game of Thrones-Buch: Diese Fortsetzungen haben noch länger gedauert

George R.R. Martins sechster Game of Thrones-Roman lässt seit nunmehr 14 Jahren auf sich warten. Ist die Messe damit gelesen? Nicht unbedingt, wenn wir auf diese späten Buchfortsetzungen schauen.

Für die einen sind es Höllenqualen, für die anderen ist es eine Art Running Gag: Die Rede ist von der mittlerweile schon 14 Jahre andauernden Wartezeit auf The Winds of Winter, dem sechsten Teil von George R.R. Martins erfolgreicher Fantasy-Romanreihe Das Lied von Eis und Feuer. Während deren Serien-Adaption Game of Thrones längst beendet ist, schauen die nach der literarischen Fortsetzung dürstenden Fans weiterhin ins Leere und werden dafür sogar vom Schöpfer selbst bemitleidet.

Sicher haben einige in ihrer Verzweiflung schon Theorien aufgestellt, was den Bestseller-Autoren Martin wohl aufhalten mag: Eine Schreibblockade? Ein voller Terminkalender? Oder befindet er sich womöglich in einer Misery-ähnlichen Situation, in der jedes getippte Wort von einer durchgeknallten Ex-Krankenschwester auf Tauglichkeit überprüft wird?

Was es auch ist, die Vergangenheit zeigt, dass die Hoffnung auf The Winds of Winter nicht unbedingt aussichtslos ist. Denn tatsächlich gab es schon ein paar Buchfortsetzungen, die noch deutlich mehr Wartezeit in Anspruch nahmen als der sechste Game of Thrones-Roman. Wir haben euch hier ein paar Beispiele aufgelistet:

Diese literarischen Fortsetzungen dauerten noch viel länger als The Winds of Winter

Der Mond von Gomrath (1963) und Boneland (2012) von Alan Garner: 49 Jahre Wartezeit



Shining (1977) und Doctor Sleep (2013) von Stephen King: 36 Jahre Wartezeit

Der Report der Magd (1985) und Die Zeuginnen (2019) von Margaret Atwood: 34 Jahre Wartezeit

Catch-22 (1961) und Endzeit (1994) von Joseph Heller: 33 Jahre Wartezeit

Die nackte Sonne (1957) und Der Aufbruch zu den Sternen (1983) von Isaac Asimov: 26 Jahre Wartezeit

Die Hexen von Eastwick (1984) und Die Witwen von Eastwick (2008) von John Updike: 24 Jahre Wartezeit

Der Talisman (1984) und Das schwarze Haus (2001) von Stephen King und Peter Straub: 17 Jahre Wartezeit



Wer sich also schon damit abgefunden hatte, wahrscheinlich niemals das herbeigesehnte Roman-Sequel von George R.R. Martin in den Händen halten zu können, sollte die Segel vielleicht noch nicht streichen. Mit den oben erwähnten Fortsetzungen, zum Teil erst nach mehreren Dekaden erschienen, hatten schließlich auch die wenigsten gerechnet. Da wirken 14 Jahre Wartezeit geradezu lächerlich.

Fairerweise muss man aber auch sagen, dass der Schrei nach all diesen Sequels wohl nicht ansatzweise so laut gewesen ist wie der nach Game of Thrones, Teil 6. Doch vielleicht erhört Martin ja bald seine Fans, immerhin hat er das Schreiben nicht gänzlich eingestellt. Und wenn der Winter naht, warum dann nicht auch The Winds of Winter?