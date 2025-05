Exterritorial-Star Jeanne Goursaud war schon in 3 (!) Netflix-Serien zu sehen

Der deutsche Thriller Exterritorial erobert aktuell die Netflix-Charts. Die Hauptdarstellerin Jeanne Goursaud ist dabei keine Unbekannte des Streamers – denn ihr kennt sie bereits aus 3 Netflix-Serien.

Der deutsche Thriller Exterritorial ist vor wenigen Tagen auf Netflix gestartet und hat sich bereits an die Spitze der Film-Charts des Streamers gesetzt. Darin sucht die Special-Forces-Soldatin Sara nach ihrem vermissten Sohn auf dem Gelände des US-Konsulats in Frankfurt.

Jeanne Goursaud übernimmt in dem Film von Christian Zübert die Hauptrolle der verzweifelten wie knallharten jungen Mutter. Die Schauspielerin kommt einigen Netflix-Abonnent:innen dabei womöglich bekannt vor. Wir verraten euch, warum das so ist.

Exterritorial-Star Jeanne Goursaud spielte zuvor in Barbaren und 2 weiteren Netflix-Serien mit

Denn die deutsch-französische Schauspielerin war zuvor bereits in 3 Serien auf Netflix zu sehen. So übernahm Jeanne Goursaud die Rolle der Thusnelda in der Historienserie Barbaren, die es auf Netflix zwischen 2020 und 2022 auf zwei Staffeln brachte.

Thusnelda ist in Barbaren die Tochter eines Cheruskerfürsten, die sich mit Überzeugung für die Gerechtigkeit und Freiheit der Stämme Germaniens einsetzt. Ebenso wie Sara in Exterritorial ist auch Thusnelda bereit, alles für die Menschen zu tun, die sie liebt – und tritt dafür in den erbitterten Kampf.

Im März 2024 wurde die Serie von Netflix schließlich abgesetzt. Ein Grund wurde vom Streamer nie angegeben. Alle 12 Episoden der Serie könnt ihr natürlich weiterhin auf Netflix im Programm sehen.

Neben Barbaren prangen in Goursauds Filmografie jedoch noch zwei weitere Netflix-Serien, die beide im Jahr 2023 auf dem Streamer erschienen. So spielte sie die Rolle der Alicia Vidal in der französischen Action-Crime-Serie Pax Massilia sowie die Rolle der Lena Beck in der Thriller-Miniserie Liebes Kind. Darüber hinaus war die Schauspielerin unter anderem in der Amazon-Serie Para - Wir sind King zu sehen.

Neben Jeanne Goursaud: Das ist der Cast von Exterritorial auf Netflix

Neben dem Barbaren-Star sind in Exterritorial unter anderem folgende Schauspieler:innen zu sehen:

Der Film wurde von Christian Zübert geschrieben und inszeniert, der zuvor etwa für Werke wie Lommbock, Hin und weg und Ein Atem verantwortlich zeichnete.

Podcast: Die Film-Highlights 2025 bei Netflix & Co.

Beim Blick voraus auf das Streaming-Filmjahr 2025 warten in den kommenden Monaten vielversprechende Neuerscheinungen auf ihre Entdeckung bei Netflix, Apple TV+ und Co. Die 10 größten Streaming-Filme des Jahres stellen wir euch im Podcast vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob Sci-Fi-Film oder Fantasy-Abenteuer, Schatzsuche oder Literatur-Remake: Die Palette der heiß erwarteten Streaming-Filme wartet mit Regisseuren wie Guillermo del Toro und Noah Baumbach sowie Stars wie Keanu Reeves, Natalie Portman und Tom Hardy auf.