Extrem unterhaltsamer Horrorfilm jetzt bei Netflix: 106 Minuten Lachen und Schockstarre

Netflix bringt den Horrorfilm Annabelle 3 ins Programm und wider erwarten entpuppt (!) sich das Conjuring-Prequel als extrem unterhaltsamer Grusel-Schocker.

Wer hätte gedacht, dass das fünfte Spin-off der Horrorfilm-Reihe Conjuring - Die Heimsuchung das beste ist? Ich bestimmt nicht. Bei Annabelle 3 könnt ihr euch vollkommen ohne Annabelle-Vorwissen vor Lachen wegschmeißen und gleichzeitig kaputtgruseln lassen.

Was ihr über den Horror-Hit Annabelle 3 bei Netflix wissen müsst

Spaß: Annabelle 3 ist ein extrem unterhaltsamer Gruselfilm.

Annabelle 3 ist ein extrem unterhaltsamer Gruselfilm. Entwarnung: Ihr braucht dafür keinerlei Conjuring-Vorwissen.

Ihr braucht dafür keinerlei Conjuring-Vorwissen. Mehr Spaß: Laut den Machern ist der Film Nachts im Museum mit Horrorpuppen.

Bei Netflix: Was den Horrorfilm Annabelle 3 so unterhaltsam macht

Eines vorweg: Annabelle 3 ist keine Horrorkomödie. Ihr werdet euch durchaus enorm gruseln, allerdings werden die Schocks immer wieder mit dem herrlich leichten und liebenswerten Ton des Films aufgelockert.

© Warner Bros./Netflix Poster-Ausschnitt von Annabelle 3

Moviepilot-Horrorexperte Max Wieseler beschrieb es in seiner Annabelle 3-Kritik sehr treffend:

Annabelle 3 ist der lustigste Conjuring-Film. (...) [Er] fühlt sich im besten Sinne wie eine wilde Geisterbahnfahrt voller unheimlicher Attraktionen an, die zum Ende hin zur eskalierenden Jumpscare-Party mutiert.

Darum geht's: In Annabelle 3 fungieren die Conjuring-Geisterjäger*innen Ed und Lorraine Warren (erneut wundervoll gespielt von Patrick Wilson und Vera Farmiga) nur als Rahmen. Sie sperren die verfluchte Horrorpuppe Annabelle bei sich zuhause weg. Nur Blöderweise fahren sie dann weg und die Freundin der Babysitterin lässt den Dämonen wieder frei.

Einen Vorgeschmack auf Annabelle 3 bei Netflix gibt's im Trailer:

Annabelle 3 - Trailer 2 (Deutsch) HD

Regisseur Gary Dauberman selbst ist kein Fan von Horrorkomödien, aber will mehr Spaß in seine Horrorfilme bringen, erzählt er Cinemablend. Mit seinem ersten Regie-Projekt bringt der Conjuring-Stammschreiber eine neu gewonnene Leichtigkeit und viel Selbstironie mit ins Franchise. Er will Leute zum Lachen bringen, um sie sofort danach zu erschrecken.

Richtig schön gruseln mit der echten Annabelle-Puppe Zu Amazon Für Horrorfans

Und wenn euch das noch nicht überzeugt: Es gibt Begegnungen mit Werwölfen in Hühnerställen.



Ihr braucht kein Conjuring-Vorwissen für Annabelle 3 bei Netflix

Der teils saukomischen Unterhaltung steht steht der romantisch-düstere Ton der Hauptfilme Conjuring - Die Heimsuchung und vor allem Conjuring 2 und dem generischen Horror aller weiterer Spin-offs. Es kann nicht schaden, die anderen Filme gesehen zu haben, um Annabelle 3 komplett zu verstehen und zu genießen, braucht ihr sie aber nicht.

© Warner Bros./Netflix Annabelle 3: Lorraine, Annabelle und Ed

Viel mehr als ein Franchise-Eintrag ist Annabelle Comes Home, so der originale Titel, ein eigenständiger und teils sogar berührender Teenie-Gruselspaß mit toll geschriebenen Figuren. Die Tochter der Warrens, die beiden Teenagerinnen, die auf sie aufpassen und ein liebestrunkener Freund werdet ihr blitzschnell ins Herz schließen.

Wenn ihr euch allerdings für die Conjuring-Geschichte interessiert, dann müsst ihr Annabelle 3 (spielt 1971/72) direkt nach Conjuring (1971) und vor Lloronas Fluch (1973) einordenen. Bis auf Conjuring 2 spielen alle anderen Spin-offs der Reihe vor Annabelle 3.

Zudem bringt uns das Annabelle-Sequel zu Beginn zurück zur ikonischen Eröffnungsszene vom allerersten Conjuring-Film mit Ed und Lorraine.

Annabelle 3 ist laut den Machern Nachts im Museum mit Horrorpuppen



Conjuring-Regisseur und Annabelle 3-Produzent James Wan verglich seinen Horrorfilm noch vor der Fertigstellung gegenüber EW mit einer Ben Stiller-Komödie:

Annabelle aktiviert all die anderen verfluchten Gegenstände in dem Raum. Also ist es eigentlich Nachts im Museum, nur mit Annabelle.

© 20th Century Fox/Disney Nachts im Museum: Ben Stiller und Robin Williams

In Nachts im Museum muss sich Ben Stiller als Museumswärter mit lebenden Ausstellungsstücken herumschlagen. Hier erwachen zwar keine finsteren Horrordämonen im Geisterjagd-Kabinett zum Leben, dafür aber ein Dino-Skelett und Theodore Roosevelt aus Wachs.

Wenn auf Nachts im Museum eine ordentliche Portion Grusel packt, dann seid ihr gar nicht so weit von Annabelle 3 weg, wie man glauben mag.

Zum Weiterlesen: Irrer Horrorthriller bei Netflix ist auch ohne Blutfontänen spannend

Annabelle 3 könnt ihr ab sofort bei Netflix streamen.

