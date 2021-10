Extrem unterhaltsamer Horrorfilm jetzt bei Netflix: 95 Minuten Lachen, Twists & Schocks

Bei Netflix könnt ihr jetzt einen der unterhaltsamsten Horrorfilme der letzten 20 Jahre schauen. Lest hier, warum sich unser Grusel-Tipp besonders lohnt.

Die Balance aus Horror und Comedy zu halten, ohne das eine oder das andere zu sehr zu beeinträchtigen, ist verdammt schwer. Nur wenige Filme schaffen das und wenn es gelingt, dann entsteht eine unwiderstehliche Kombination.

Die beste deutsche Comedy-Serie geht weiter Zum Deal Deal

The Cabin in the Woods ist eines dieser Genre-Einhörner – und seit einigen Wochen könnt ihr es wieder bei Netflix streamen. Regisseur Drew Goddard gehörte nach diesem fast überall gelobten Werk zu einem der begehrtesten Kreativen Hollywoods und läuft diesem Ruf heute ein wenig hinterher. Sein Werk aber ist auch 9 Jahre nach Erscheinen standhaft und gehört bei vielen Horrorfans zum Standard-Repertoire für den Halloween-Marathon.

Neuer Resident Evil-Film: Heftiger erster Trailer ist ein actiongeladener Albtraum für Horror-Fans

Jetzt bei Netflix: Darum geht es in Cabin in the Woods

The Cabin in the Woods - Trailer (Deutsch) HD

Die fünf Freunde Curt Vaughan ( Chris Hemsworth ), Marty Mikalski ( Fran Kranz ), Holden McCrea ( Jesse Williams ), Dana Polk ( Kristen Connolly ) und Jules Louden ( Anna Hutchison ) entscheiden sich, ein entspanntes Wochenende in einer Hütte im Wald, fernab jeglicher Zivilisation, zu verbringen.

Die Warnung eines Tankwarts kann sie von ihrem Plan nicht abhalten. In der Hütte angekommen entdecken die fünf einen verborgenen Zugang zu einem Keller. Als sie den Keller betreten, ahnen sie nicht, dass ihr Wochenende auf einen tödlichen Ausgang und der Film auf überraschende Wendungen zusteuert.



Warum Cabin in the Woods der ultimativ unterhaltsame Horrorfilm des Jahrzehnts ist

Cabin in the Woods ist ein Meta-Horror-Film, was erstmal abschreckend ist, weil die häufig etwas neunmalklug daherkommen. Das trifft auf Cabin auch zu, aber auf eine angenehme Weise. Mit einem stark zusammengestellten Cast (Chris Hemsworth unter anderem) und einem präzisen, komplexen Drehbuch sowie spannenden visuellen Einfällen mäht der Film einmal quer durch die Horrorgeschichte der letzten 70 Jahre.

Er ruht sich dabei nicht auf Querverweisen aus und bleibt bis zum Ende interessant, weil sich die Welt um die Hütte immer weiterdreht und quasi minütlich neue Twists das Geschehen auf Links drehen.

Serien-Hypes bei Netflix & Disney+: Squid Game, Midnight Mass, Star Wars und Sex Education

Im Herbst 2021 fordern gleich mehrere spannende Serien eure Aufmerksamkeit ein: Squid Game entwickelt sich zum Überraschungsverfolg, während der Horror in Midnight Mass sich eher anschleicht. Sex Education zeigt schon in der 3. Staffel, warum die Serie ein super Aushängeschild für Netflix ist und die Anime-Serie Star Wars: Visionen kann dem Universum bei Disney+ noch etwas aufregend Neues hinzufügen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Esther lotet mit Max, Lisa, Hendrik und Matthias die vier großen Serien-Phänomene bei Netflix und Disney+ aus, die alle auf ihre Weise begeistern, verstören und zurecht in Erinnerung bleiben.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.