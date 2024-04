Fallout: Breaking Bad-Star bewirbt sich direkt für Staffel 2 (und es würde perfekt passen)

Alle sprechen über Amazons Fallout-Serie. Das gilt auch für einen Breaking Bad-Star, der gerne in Staffel 2 dabei wäre. Und seine Eignung schon bewiesen hat.

Amazons Fallout begeistert Sci-Fi-Fans, die schon jetzt Staffel 2 herbeisehnen. Unter ihnen ist offenbar auch Breaking Bad-Star Aaron Paul, der sich bei den Produzent:innen bereits für mögliche kommende Folgen in Stellung gebracht hat.

Für Fallout Staffel 2: Breaking Bad-Star Aaron Paul hat sein Sci-Fi-Talent schon gezeigt

Auf die Frage, welcher Star bereits Interesse an einer Staffel 2-Runde bekundet habe, erklärt Fallout-Macher Jonathan Nolan im IGN -Interview:

Aaron Paul. Er war bei der Premiere. Ich liebe diesen Menschen. Er ging dabei sehr höflich vor [und zeigte sich] begeistert von der Serie. Zwischen uns gab es dieses unausgesprochene Gefühl von 'Was läuft bei dir?'

AMC Aaron Paul als Jesse Pinkman in Breaking Bad

Ob er Paul für eine zweite Staffel besetzen würde, lässt Nolan offen. Eine Fortsetzung der Amazon Prime-Serie gilt derzeit als wahrscheinlich, ist aber nicht offiziell bestätigt. Nichtsdestotrotz hat der Breaking Bad-Star seine Sci-Fi-Eignung schon bewiesen.

Immerhin war er bereits in einer Hauptrolle von Jonathan Nolans gefeierter Westworld-Serie zu sehen. Ab der 3. Staffel verkörperte er den Kriegsveteranen und Bauarbeiter Caleb Nichols. Mit komplexen, eigenwilligen und extrem spannenden Sci-Fi-Stoffen kennt er sich somit bestens aus. Breaking Bad hat darüber hinaus gezeigt, wie sehr sich Paul sowohl in dramatischen als auch in komischen Momenten zu Hause fühlt. Eine gute Voraussetzung für die skurrile Dystopie der Fallout-Serie.

Wann kommt Fallout Staffel 2 zu Amazon Prime Video?

Die 2. Staffel der Sci-Fi-Serie ist noch nicht bestätigt. Sollte Amazon in Kürze einer Fortsetzung grünes Licht geben, werden Fans aber noch eine Weile auf neue Folgen warten müssen. Wir rechnen nicht vor Mitte 2025 mit weiteren Episoden.

Fallout: Wie gut ist Amazons größte Sci-Fi-Serie des Jahres wirklich?

Fallout ist mit acht Folgen auf einmal bei Amazon gelandet und begeistert viele Fans der Videospielvorlage. Aber wie gut ist die Sci-Fi-Serie wirklich? Kann sie neben der Gaming-Community auch alle anderen Serien-Liebhaber:innen abholen?

Wir steigen über die Welt des geliebten Spiele-Franchise ein und erklären dann, wie die Adaption funktioniert. Wir sprechen über die Figuren, die berauschend lebendige atomare Dystopie und diverse Easter Eggs. Ist Fallout die beste Sci-Fi-Serie des Jahres?

