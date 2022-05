Falsche Fantasy-Reihe: Harry Potter-Gag macht sich über Draco Malfoy-Star lustig, aber der nimmt's mit Humor

Harry Potter und Der Herr der Ringe werden gerne verwechselt. Nun wurde auch Draco Malfoy-Darsteller Tom Felton Opfer eines Scherzes, der beide Fantasy-Reihen durcheinanderbringt.

Harry Potter und Herr der Ringe? Ach, das ist doch das Gleiche. Beide Fantasy-Reihen warten mit es fantastische Tierwesen und übernatürlichen Ereignissen auf, ganz zu schweigen von zwei sehr ähnlichen Hauptdarstellern. Frodo-Mime Elijah Wood und Potter-Star Daniel Radcliffe werden oft miteinander verwechselt.

Nun ist Tom Felton, der Draco Malfoy acht Filme lang in der Wizarding World verkörperte, Opfer eines Streichs geworden, der die zwei Fantasy-Reihen durcheinanderbringt. Auf Instagram postete Felton vor wenigen Stunden ein Bild, das ihn vor seiner Garderobe im Londoner West End Theatre zeigt, wo er aktuell auf der Bühne steht.

Harry Potter trifft Herr der Ringe: Tom Felton teilt Fantasy-Scherz auf Instagram

Felton spielt in dem Stück 2:22 A Ghost Story von Danny Robins eine der vier Hauptrollen. Als er seine Garderobe betreten wollte, wurde er von einem modifizierten Porträt seiner selbst überrascht: Harry Potter-Brille und Blitzenarb vereinen sich mit einer Sprechblase, in der "You shall not pass" geschrieben steht. Feltons nimmt es mit Humor.

Während Brille und Narbe ins Harry Potter-Territorium fallen, hat sich bei der Wahl des Zitats jemand einen Scherz erlaubt und Felton die Worte eines anderen Zauberers in den Mund gelegt. In Der Herr der Ringe: Die Gefährten werden sie von Ian McKellens Gandalf bei der Begegnung mit dem Balrog in den Minen von Moria ausgesprochen.

