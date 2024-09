Fans feiern seinen Auftritt in Deadpool & Wolverine, aber dieser Schauspieler hatte keine Ahnung, dass er überhaupt zu sehen ist

In Deadpool & Wolverine tritt auch ein bekannter Held aus dem Avengers-Team auf. Der Star dahinter wusste bis zum Release des Blockbusters aber gar nicht, dass er darin auftaucht.

Der Marvel-Kracher Deadpool & Wolverine hat Fans mit vielen Auftritten bekannter Stars und Charaktere aus dem Superhelden-Genre begeistert. Zu den Cameos gehört auch eine kurze Szene, in der Chris Hemsworth als Thor zu sehen ist. Wie der Star selbst verraten hat, wusste er bis zur Veröffentlichung von Deadpool & Wolverine gar nichts von seinem Auftritt. Der wurde nämlich mit einem Trick in den Film eingebaut.

Chris Hemsworth wusste nichts von der Thor-Szene in Deadpool & Wolverine

In Deadpool & Wolverine bekommt der Antiheld von der Time Variance Authority (TVA) eine mögliche Zukunft aufgezeigt, in der er sterbend in den Armen eines trauernden Thors liegt. Im Comic Book -Interview sprach Hemsworth darüber, dass er von der Szene im Film gar nichts wusste:

Man vergisst es irgendwie und denkt sich: 'Oh, cool! Ich bin Teil des Teams. Sie reden über mich, und ich bin nicht im Film. Aber ich meine, es ist echt cool, Teil dieser ganzen Welt zu sein. Die vernetzte Natur ist der wirklich coole Teil daran.

Der Marvel-Star hat seinen Auftritt in Deadpool & Wolverine aber nicht einfach vergessen, denn die Szene wurde ohne Hemsworth am Set getrickst.

Thor-Szene in Deadpool & Wolverine stammt aus älterem MCU-Film

Wer genau hingeschaut hat, wird den tragischen Moment zwischen Thor und Deadpool wahrscheinlich direkt wiedererkannt haben. Es handelt sich um eine Szene aus Thor 2: The Dark Kingdom, in der der Donnergott um seinen schwer verletzten Bruder Loki (Tom Hiddleston) trauert.

Laut Slash Film hat Ryan Reynolds jetzt nochmal ein Set-Foto aus Deadpool & Wolverine geteilt, das zeigt, wie die Szene gedreht wurde:

Wolverine-Stunt-Double Daniel Stevens übernahm den Part von Thor, damit der sterbende Deadpool in die Sequenz aus dem Thor-Film eingefügt werden konnte.

Im Kino ist der MCU-Kracher weiterhin ein Mega-Hit. Weltweit konnte Deadpool & Wolverine jetzt schon über 1,2 Milliarden Dollar einspielen.