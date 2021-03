Fans lösen Amazons Herr der Ringe-Problem auf eigene Faust - und das sieht ziemlich beeindruckend aus

Wenn die Amazon-Serie Der Herr der Ringe unsere Neugier schon nicht von sich aus befriedigen will, müssen eben die Fans ran. Die Serien-Poster die gerade die Runde machen, wissen zu begeistern.

Der Herr der Ringe kommt voraussichtlich noch dieses Jahr als Serie zu Amazon, ziert sich aber, uns erste richtige Einblicke zu gewähren.



Nachdem wir vor kurzem schon zum Titel-Problem der Herr der Ringe-Serie berichtet hatten, die sich neu definieren, aber doch an Bekanntes anknüpfen muss, sind einige Fans nun zur Tat geschritten und haben der Amazon-Serie selbst Titel und Poster verpasst.

Amazons Herr der Ringe-Serie entflammt mit Fan-Kunst unsere Vorfreude

Mit dem Wissen im Hinterkopf, dass die Herr der Ringe-Serie wohl von Saurons Aufstieg tausende Jahre vor Frodo und den Gefährten erzählen wird, machen gerade einige verblüffend echt wirkende Plakate die Runde. Die setzen sich ganz nebenbei für den Titel The One Ring (also: Der Eine Ring - ja, der von Sauron) ein.

Ohne offizielles Material zur Herr der Ringe-Serie haben die Fans wie schon bei den Bildern zur neuen Galadriel wieder auf Fotos aus Peter Jacksons Filmen zurückgegriffen. Doch das macht das Ergebnis mit dem zum Sauron umfunktioniertem Nazgûl (also einem der von Sauron verführten Ringgeister) nicht weniger beeindruckend.

Dagegen hält eine andere Fan-Art-Schöpfung, die der Herr der Ringe-Serie den schlichten Titel Rings (Ringe) verpasst.

Eine Verwechslungsgefahr mit dem Horror-Sequel zu Rings - Das Böse ist zurück wäre hier auf den ersten Blick zwar durchaus möglich, aber im Tolkien-Kontext wohl (insbesondere auf lange Sicht) unwahrscheinlich.



Interessant ist, dass beide Fanposter-Varianten sich für einen Mittelweg entschieden haben, um für Amazon das Titel-Problem zu lösen: Da die Ringe weiterhin wichtiger Bestandteil des (erwünschten) Serien-Namens sind, ist die Beziehung zum Herrn der Ringe klar. Zugleich sind beide Versionen aber auch als alleinstehende Titel glaubhaft, mit denen der Mittelerde-Neustart seinen eigenen Weg gehen könnte.

Welchen Titel und welches Poster wünscht ihr euch für Amazons Herr der Ringe-Serie?