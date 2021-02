Herr der Ringe-Serie ignoriert großes Problem: Elijah Wood hat Recht mit seiner Kritik

Die Herr der Ringe-Serie von Amazon zögert seit Monaten das Unvermeidliche heraus. Endlich einen Titel zu verkünden ist aber unerlässlich, nicht nur, weil Elijah Wood verwirrt ist.

Strenggenommen hat Amazons neue Der Herr der Ringe-Serie noch keinen offiziellen Titel. Und das obwohl sie schon Ende 2021 als Stream starten soll.

Auf einen Blick: Alles zu Amazons Herr der Ringe-Serie

Je länger wir im Unklaren gelassen werden, desto schwieriger wird es aber, sich von der Umschreibung "dieser Herr der Ringe-Serie" zu lösen. Dass Elijah Wood gerade einen neuen Titel forderte, verdeutlicht umso mehr, vor welcher großen Herausforderung bei der Namens-Wahl Amazon steht.



Der Herr der Ringe: Elijah Wood will die Serie von den Filmen unterscheiden

Die Problematik des Serien-Titels wurde diese Woche durch niemand geringeren als Frodo-Darsteller Elijah Wood befeuert. In einem vorab veröffentlichten Auszug seines Empire-Interviews zum Herr der Ringe-Jubiläum sagte er zur Serie:

Ich finde es bizarr, dass sie es verkürzt 'Der Herr der Ringe' nennen. Denn es ist nicht Der Herr der Ringe! Es spielt im Zweiten Zeitalter von Mittelerde.

Desweiteren führt der Herr der Ringe-Star (via Joblo ) aus, dass er die Serie zwar faszinierend finde, aber das der Name irreführend sei, weil sie chronologisch viel früher spiele, also lange vor den meisten Figuren der Herr der Ringe-Filme.

Was Elijah Wood hier offenbar nicht bedenkt, ist dass in der kürzlich veröffentlichten ersten Handlungs-Beschreibung zur Herr der Ringe-Serie vieles darauf hinweist, dass Saurons Aufstieg zur Macht und das Schmieden der mächtigen Ringe in der Serie eine zentrale Rolle spiele dürfte. Sauron ist der titelgebende Herr der Ringe, auch tausende Jahre vor Frodo und Co.

Der Herr der Ringe: Kennen wir Amazons Serien-Titel längst?

Eine nicht von der Hand zu weisende Möglichkeit ist natürlich, dass Amazon einfach beim "Arbeitstitel" bleibt: Der Herr der Ringe. Schließlich tragen auch alle offiziellen Social Media-Kanäle der Serie verkürzte Variationen dieses Namens (z.B. Twitter: LOTRonPrime als The Lord of the Rings on Prime).

© Warner Der Herr der Ringe? Viele Augen blicken auf Amazons Serien-Titel

An der bekannten Namensmarke festzuhalten, scheint auf den ersten Blick ein No-Brainer zu sein, erst recht, wenn der aufstrebende Herr der Ringe aka Sauron (damals noch Annatar) wirklich eine zentrale Figur ist.



Nichtsdestotrotz dringt Elijah Woods Kritik zum Kern der Sache vor: Wenn nach den Filmen auch die Serie Der Herr der Ringe heißt, werden die zwei Tolkien-Verfilmungen sich noch mehr als ohnehin schon einer teils verwirrenden ewigen Vergleichbarkeit stellen müssen.

Wie könnte der Titel von Amazons Herr der Ringe-Serie noch lauten?

Bei der Wahl eines anderen Titels steht Amazon vor der Schwierigkeit, Hardcore-Tolkien-Fans genauso abholen wie alle, die "nur" die Der Herr der Ringe-Filme lieben. Das neue Kapitel muss dabei für Tolkiens Welt einstehen und trotzdem für alle wiedererkennbar sein.

© Warner Vertragen sich Frodo und die Herr der Ringe-Serie noch?

Wenn wir zusätzlich bedenken, dass wir schon wissen, dass die einzelnen Herr der Ringe-Staffel Zusatztitel erhalten sollen, spricht das für einen großen knackigen, prägnanten, eingängigen Titel. Eben wie Der Herr der Ringe.

Auch "Middle-earth" wäre möglich, wenn wir uns erinnern, dass das erste von Amazon veröffentlichte Bild eine Mittelerde-Karte war. Oder erwartet uns vielleicht eine leichte Variation à la "The Rings Saga" oder "The One Ring"?

Einiges spricht dafür, dass der Name der neuen Herr der Ringe-Serie längst feststeht. Jetzt wird es nur noch höchste Zeit, dass Amazon ein Machtwort bezüglich des Serien-Titels spricht und ihn auch verkündet. Vorzugsweise mit einem schick designten Schiftzug oder gleich mit einem ersten Trailer, in den dieser integriert ist.

Wollt ihr, dass die Herr der Ringe-Serie bei Amazon genau so oder anders heißt?